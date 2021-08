SNTE reitera que no habrá regreso a las aulas

Lo que era ya un secreto voces, ayer fue confirmado por los dirigentes, tanto del SNTE 53 como del 27 en el estado, en el sentido de que no hay ninguna posibilidad de que se dé el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, simple y sencillamente porque las condiciones no existen, y no ven ninguna necesidad de arriesgar la salud de maestros y alumnos en un retorno apresurado, pues, por más semáforo amarillo que nos pinten hoy en día, las estadísticas del covid-19 que a diario reporta la Secretaría de Salud en la entidad son una prueba fehaciente de que los contagios no han cedido terreno.

Los propios líderes magisteriales reconocen que nunca debieron existir dudas al respecto, pues era obvio que con esta tercera ola de contagios se difuminó cualquier posibilidad de que las clases presenciales se reanudaran, aunado al mal estado de todos esos planteles que fueron vandalizados a lo largo y ancho del estado, una razón más para descartar la intención del Gobierno del volver.

El arranque del ciclo escolar tendrá que ser virtual. Ese tiempo que los alumnos y profesores estén en sus casas, se debe aprovechar para reparar todas esas escuelas afectadas, pues algunas hasta los aires acondicionados perdieron, y es lógico que, sin estos equipos, es imposible pensar en el regreso. Así que, a solucionar problemas primero y después valorar si es tiempo de volver a las aulas.