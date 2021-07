¿Salario mínimo a 167.56 pesos?

Uno de los medios por los cuales el presidente de México ha intentado combatir la desigualdad en el país, ha sido por medio de los incrementos en el salario mínimo. En lo que van del sexenio se han dado alzas sin precedentes en la historia reciente del país.

Recordemos que hasta 2012, la República Mexicana se dividía en zonas A, B y C. Estos criterios se utilizaban para pagar un salario mínimo diferenciado, donde la A era siempre el más alto, B el intermedio y C el que peor ingreso daba a los trabajadores. Sinaloa siempre estuvo en la zona C.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En 2019, el presidente ordenó el primer gran aumento al pasar de los $ 88.36 diarios del 2018 a $ 102.68 pesos. En 2020 vino otro incremento, al subirlo a $123.22 para todo el país y $ 185.56 para la zona fronteriza.

Ahora, la intención del Gobierno federal es elevar el salario mínimo general a $ 167.56 pesos diarios al final de la administración, lo que implicaría un ingreso mensual de poco más de 5 mil 100 pesos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) tendrá que trabajar en ello.

Pese al avance en materia de salario, sigue habiendo mucha desigualdad y esa va ligada a la falta de productividad de las empresas, que también están golpeadas y necesitan mejores condiciones para generar riqueza. Además, el Gobierno tiene el gran reto de controlar la inflación que carcome cualquier incremento salarial.

Síguenos en