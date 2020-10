Seguirán clases virtuales

El día de ayer, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, indicó que es altamente probable que los alumnos de esta institución educativa sigan tomando clases de manera virtual, pues desde ya se ve muy complicado el panorama de la pandemia para enero del 2021, lo que impediría regresar a las clases presenciales en las aulas. No fue esto un anuncio formal, pues es algo que se analizará; sin embargo, no sería la primera institución de educación superior del país que toma esta medida de manera anticipada. El rector reconoce que existe rezago en parte del alumnado para acceder a equipos de cómputo o internet, pero la meta es que los planteles de la UAS no sean epicentros de contagio.

El repunte de la pandemia en México y en el mundo es algo real. En nuestro país son varios los estados que están registrando nuevas olas de contagio, y algunos ya empiezan a tomar medidas de distanciamiento social. Antier, de visita en Mazatlán, el gobernador del estado Quirino Ordaz dijo que por el momento en Sinaloa se trabajaba en prevención y en poder seguir todos los protocolos para contener cualquier posible rebrote. Descartó, inicialmente, que se tenga la intención de establecer nuevos cierres en actividades comerciales. Lo cierto es que mucha gente sigue sin sumarse de forma adecuada a las medidas de higiene, distanciamiento social y uso de cubrebocas. Los espacios públicos con alta concentración de personas son prueba de ello.

La postura del gobernador pudiese estar relacionada a su preocupación por la economía del estado. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee), que publica el Inegi, la economía de Sinaloa tuvo una caída de -15.22 por ciento en el segundo trimestre del 2020. Y ya en el primer trimestre había caído 1.17 por ciento. Si se toma la decisión de cerrar, sin duda significará un mayor quebranto para la ya golpeada economía estatal. Lo que también es cierto es que Sinaloa tiene la segunda tasa de mortalidad más alta del país, con 17 defunciones por cada cien contagios de coronavirus. Parece inevitable que cualquier decisión que se tome tendrá costos, en muertes de negocios o de personas.