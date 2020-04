Situación de emergencia

No debe entrar en pánico, pero sí seguir de la forma más estricta las recomendaciones de las autoridades para quedarse en casa. Han sido muchas las acciones que se han tomado para mitigar los contagios de COVID-19 en el país y en Sinaloa, sin embargo, los casos han ido al alza, en miles, y en el caso de nuestro estado, los fallecimientos nos hacen también destacar en esta tristísima cifra del virus.

Actualmente, los municipios de Culiacán y Navolato son los focos rojos de la epidemia en Sinaloa, pero los casos se han registrado ya en la mayor parte del estado. Es muy recomendable que si usted no vive en Culiacán o Navolato, no vaya a esos municipios. Por igual, no debe salir de ellos hasta que las condiciones de la epidemia impliquen menos riesgos.

El virus se mueve con los seres humanos. Nosotros somos el vehículo que lo lleva para irlo contagiando - muchas veces estando enfermo sin síntomas - a otras personas, por supuesto, a nuestros familiares y amigos. Ahora, las indicaciones son claras en la capital del estado: aceptar filtros (retenes), donde le tomarán la temperatura; además, no debe ir más de una persona por auto; dos podrían trasladarse solo con justificación.

No visite a familiares o amigos, no vaya a los ranchos familiares los fines de semana. Siga todas las recomendaciones de distanciamiento social e higiene. Como ciudadanos, nos toca hacer una gran parte de la tarea contra el COVID-19. ¡Quédese en casa!, y si presenta síntomas, llame a las líneas de ayuda.