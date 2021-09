Sobre aviso no hay engaño

El tema, en cualquier parte del estado en el que se haya estado estos últimos días, ha sido la estafa de la que fueron víctimas muchísimos sinaloenses que invirtieron diferentes cantidades de dinero en una aplicación que les prometía enormes ganancias diarias.

Todo era un jugoso cuento de hadas en un principio, y dicen que sí hubo gente que en realidad aprovechó y ganó varios miles de pesos, además de su inversión, pero la mayoría se quedó sin dinero y también sin algunos bienes que vendieron para poder invertir cantidades fuertes.

El llamado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es muy claro, no se debe invertir cifras económicas en plataformas digitales que no estén registradas ante la Comisión Nacional Bancaria; primero, porque es muy posible que se trate de un fraude y, segundo, porque en caso de que así suceda, no se puede hacer nada para proceder contra dicha aplicación y mucho menos para recuperar el dinero.

Este tipo de fraudes son muy comunes por ser altamente atractivos a la población, por la facilidad con la que se promete generar ingresos elevados, sin embargo, además del fraude que los dejará sin dinero, también se corre el riesgo de que se registren robos de identidades.