Solicitud a beneficio de sus estudiantes

Tras el anuncio oficial de que la Universidad Autónoma de Sinaloa regresa a clases presenciales el día 18 del mes en curso, y ante el hecho de que muchos de sus estudiantes son jóvenes menores de edad que aún no reciben la vacuna contra el covid-19, solicitaron a la federación 70 mil vacunas, principalmente para alumnos de nivel bachillerato, pero también para aquellos que están en el primer año de la licenciatura y que todavía no cumplen los 18 años. La petición, obviamente, es a favor de los estudiantes, quienes ante la programación federal de la vacunación no entran en ningún operativo, pero también se protege de esta manera a los docentes, pues, a decir de las autoridades de Salud, quienes están transmitiendo el virus son precisamente los jóvenes.

El rector aclaró que, aunque todas las instalaciones educativas pertenecientes a dicha casa de estudios se encuentran completamente en condiciones para este regreso a clases de forma presencial, pero como autoridades escolares se tendrá paciencia y, sobre todo, respeto para los alumnos que no quieran asistir, tomando en cuenta, precisamente, que aún no están inmunizados; para garantizar que todos los estudiantes continúen con sus clases, las plataformas educativas que tiene la UAS seguirán activas.

Habrá que esperar que la federación responda de forma positiva a dicha solicitud, aunque por el tiempo no pueda darse la inmunización completa para antes del regreso a las aulas.