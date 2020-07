Solo resta extremar precaución

La reapertura de más sectores de la economía sinaloense se llevará a cabo hoy, tras tres meses de inactividad total o limitada por el problema del coronavirus, que ha dejado una estela de contagio y muerte.

A la reanudación de las actividades de servicios se agregan las sociales y de recreación en el territorio sinaloense, aun cuando la COVID-19 no ha sido controlada.

Hoteles, moteles, restaurantes, cines, playas, parques, etcétera, reabren desde hoy, con pronósticos reservados en los próximos veinte días en los que ya se tendrá una idea de si los casos de coronavirus repuntaron, se mantuvieron o bajaron.

Como ya va a haber un relajamiento social, los cálculos es que los contagios de COVID-19 se disparen.

Se ve muy difícil que cuando menos los casos se sostengan a como están por el momento porque la conducta de prevención de los ciudadanos no es la mejor.

Muchos no toman en serio el problema, ya que las medidas preventivas no las asumen como indispensables en la nueva realidad que se vive por el virus. Sin embargo, no está de más la convocatoria a extremar la precaución tras el desconfinamiento, ahora más que nunca.