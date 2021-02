Soluciones parciales

Frijoleros del municipio de Guasave abordaron ayer al gobernador del estado durante la visita que realizó a esta región, para pedirle que hiciera algo que evite que los “coyotes” una vez más le pongan el precio que ellos quieran al kilo del básico, pues a pesar de que hace unos días se vendían hasta en 40 pesos en la zona de Bachoco, ahora ya cayó hasta los 25, por lo que temen que este pueda seguir en descenso, por ello el interés de que el Gobierno estatal les eche la mano, pero Quirino Ordaz fue claro al decirles que ellos no podían regular los precios, ya que eso solo es facultad de la ley de la oferta y la demanda.

Lo que sí hizo el gobernador fue solicitarle al secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, que se reuniera con los frijoleros para buscar soluciones y tratar de que a estos productores no les vaya tan mal a la hora de comercializar sus cosechas, sobre todo ahora que el panorama luce favorable al no haber producto en los inventarios, pero a pesar de ello el gremio no se siente seguro, pues entre acopiadores y “coyotes” al final les dan lo que ellos dicen, y ante la necesidad de vender sus cosechas pagar a acreedores, terminan entregando la producción a precios irrisorios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Quirino Ordaz también les precisó que no puede cerrar las fronteras para que gente de otros lados venga y compre, así que de alguna forma el grupo de campesinos se quedó con soluciones a medias, pero esperanzados en que algo podrán conseguir de la reunión que en breve sostendrán en Guasave con Manuel Tarriba, a quien de entrada le dejarán en claro que no piensan guardar el grano en bodegas durante uno o dos meses para esperar un precio aceptable, pues ya se comprobó que esa medida, aparte de generarle más gastos a los hombres del campo, para nada es garantía, y en ocasiones es hasta contraproducente.