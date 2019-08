Tendencia preocupante

El día de hoy publicamos en nuestra sección «Tercer Piso» los resultados de un amplio estudio sobre las horas que pierden al año los latinoamericanos atorados en el tráfico.

Se tomaron en cuenta ciudades de México, centro y Sudamérica, y sorprendentemente el primer lugar no lo tiene la caótica Ciudad de México, sino Bogotá, capital de Colombia.

Luego vienen otras ciudades de Sudamérica, como Belo Horizonte y Río de Janeiro, pero de manera preocupante se suman muchas ciudades mexicanas al ranking.

Por un lado, es cierto que somos muchos millones de mexicanos, pero lo preocupante es que no hemos crecido de una manera ordenada.

Desde su fundación, las ciudades crecieron a como los tiempos lo fueron marcando, y el mejor ejemplo es Mazatlán, donde los ciudadanos pierden 91 horas al año en el tráfico.

Sí, es una ciudad chica, pero mal planeada, con calles estrechas y carentes de obra pública suficiente para los locales, pero sobre todo su alta población flotante. Y de Culiacán ni hablar, ni los puentes ni los pasos deprimidos han logrado mejorar el tráfico, parece que, a más obras, más autos salen a las calles.

Los organismos como el Implan no han funcionado, no porque técnicamente no sean solventes, sino porque parece que no están teniendo el peso que deberían en materia de ordenamiento.