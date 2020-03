Tepuche, la autodefensa

Como en otras partes del país, los habitantes de la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, se organizaron para dar vida a las fuerzas comunitarias rurales con el fin de defenderse de los grupos armados que irrumpen en esta y las comunidades aledañas para generar actos violentos.

Los pobladores de la cabecera de sindicatura y las comunidades que la integran hicieron pública la decisión de autorganizarse para evitar que los grupos armados irrumpan en la sindicatura. Bajo el grito de que no quieren guerra, sino paz, diseñaron estrategias para contener la violencia que ya no soportan. De hecho, ya instalaron barricadas y dos muros en el puente para no permitir la entrada de la gente armada. A la par exigen al Gobierno federal la instalación de un cuartel militar porque consideran que solo el Ejército mexicano los pueden ayudar con este problema.

La acción ciudadana que tomaron los vecinos de Tepuche refleja la desesperación por el clima de violencia y el abandono de las autoridades. No son los únicos que viven con una amenaza permanente en Sinaloa, pero las condiciones ya llegaron al límite.

Es lamentable que los tres niveles de Gobierno no garanticen la seguridad de los ciudadanos, que es su obligación. La decisión ciudadana es riesgosa, por lo que es necesario que el Gobierno intervenga, que ponga atención a esta exigencia.