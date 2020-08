Tiempo de alianzas

Mucho se habló el sexenio pasado, hablando de la Administración estatal, del famoso Corredor Económico del Norte, el cual se materializaba con la culminación y puesta en marcha de la carretera a Durango, pero que contemplaba crecer la parte logística, impulsarla, promover la región para atraer inversiones nacionales y globales, entre otros asuntos con los que se pretendía detonar el desarrollo de los estados integrantes.

Ese proyecto quedó en el tintero, no se avanzó más con él, y pareciera que los gobernadores salientes se lo llevaron junto con ellos. Se puede decir que era un proyecto que apenas empezaba a querer caminar, pero no tuvo tiempo de hacerlo, pues no se le dio la continuidad suficiente para fortalecerlo. Alianzas como esa, o mejores, se tendrán que empezar a pensar en el futuro.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El T-MEC abre oportunidades para México, pero en muchos sentidos es más exigente y le resta competitividad al país en algunos temas que con el TLCAN eran más favorables al país. Es claro que ni Sinaloa ni México podrán salir adelante solos. Se requiere que ambos se puedan apalancar en sociedades que permitan revivir a una economía que está en la lona. Además de que se debe pensar en planes integrales de desarrollo conjunto con otros estados del país, también Mazatlán, como municipio, debe trabajar en consolidar un bloque territorial que aproveche las ventajas que se pueden generar con municipios como Concordia, Escuinapa, Rosario y San Ignacio.

Hoy más que nunca se necesitan las alianzas y que nadie se quede rezagado ni alejado de las oportunidades.