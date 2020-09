Tiempos difíciles

El desempleo de millones de personas, que se vino de manera tan abrupta en todo el mundo, también afectó fuertemente en México y en Sinaloa. En el caso de Mazatlán, que es altamente dependiente del turismo, esto ha tenido efectos mayores.

Ello debido a que algo de lo que se restringió fue la movilidad. Ello puso en jaque al turismo. Es un sector fundamental para nuestra ciudad, mismo que aunque de forma lenta, se ha ido recuperando. Aun así, el daño para muchas empresas ya está hecho.

Es muy difícil emprender en México, y la contingencia sanitaria terminó por aniquilar a los negocios que iban remando contracorriente, pero avanzando. Y otros que estaban aparentemente más fuertes también han resentido el impacto.

Personas que se dedican a los eventos masivos simplemente han quedado fuera de la jugada. Gremios como el del transporte turístico siguen con un alto número de trabajadores pasados por la poca actividad o laboran por turnos. Otro importante sector económico para Mazatlán, como es la pesca, pasa por su propia crisis.

Incluso así, pese a todas las barreras que ha generado la falta de apoyos —sobre todo a la pesca de altura—, hay esperanza. Algunos dicen que se lanzarán al mar porque no tienen de otra.

Urge que el Gobierno apoye el empleo, no solo por medio de becas de aprendices —que técnicamente no es generación de empleo—, y apoye a micro, pequeños y medianos empresarios a sacar a flote sus negocios. Por desgracia, en el Proyecto de Presupuesto para 2021, no hay buenas noticias.