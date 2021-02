Un año de pandemia

Durante el último año hemos enfrentado series cambios como sociedad debido al impacto de la pandemia del covid-19. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado tener en Mazatlán varios meses completos durante 2020 en los cuales las playas y los restaurantes estuvieron cerrados?

Esto generó un impacto económico sin precedentes en nuestra ciudad. El golpe que aún afecta a sectores, como el turismo y el comercio, se resiente aún en nuestra comunidad. Muchos establecimientos pequeños que apenas sobrevivían, colapsaron.

No es poca la cantidad de negocios que tuvieron que cerrar sus puertas debido a que muchos fueron declarados actividades no esenciales. Al no poder operar, optaron por cierres; algunos temporales y otros más definitivos.

La cantidad de negocios cerrados no tiene precedentes. Bajaron sus cortinas no sólo pequeños y medianos empresarios, sino grandes marcas. Sectores como el transporte y otros servicios turísticos se paralizaron. El turismo aéreo se pulverizó.

Por otro lado, gran parte de las empresas mandaron a los trabajadores a sus casas, y las escuelas de todos los niveles implementaron las clases a distancia. El teletrabajo será ya un cambio que llegó para quedarse.

En este entorno, los trabajadores del sector de la salud han sido de los más golpeados por esta pandemia, que lamentablemente también se llevó a muchos de nuestros seres queridos. La pandemia nos ha hecho más fuertes, pero nos exige más, pues aún no termina.