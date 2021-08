Vacunación da confianza, pero...

El avance que se tiene en Sinaloa, en lo que concierne a la vacunación anticovid, es sin duda una noticia halagadora, pues una gran parte de la población mostró interés por inmunizarse, cuando en muchas partes del mundo hubo gente que se abstuvo de recibir su dosis, lo que de alguna forma envía un mensaje positivo de que hay una convicción clara de minimizar las posibilidades de infectarse, pero también se tiene que ser concientes que esto no lo es todo, pues el respeto a los protocolos sanitarios se tendrá que mantener mientras el virus continúe vigente.

La población de 18 a 39 años, en algunas zonas del estado, es la que solo tiene una dosis, pero será en un lapso no mayor a los 45 días que ellos también tengan su esquema completo, y aunque se supone que el inmunizarse tiene como objetivo primordial que el virus no cause tanto daño en el cuerpo de la persona que se infecte, y por ende prevenir que muera por ello, eso no los exime de la responsabilidad de continuar usando el cubrebocas, lavarse las manos de forma constante, evitar las aglomeraciones, entre otras, pues los contagios seguirán a la orden del día y de eso absolutamente nadie se podrá escapar.

Para el sector salud es una noticia muy importante que haya tantos vacunados, pues para ellos ha sido desgastante esta pandemia en todos los sentidos, tanto física como psicológicamente, y el pronóstico de que en estos días empezará a aplanarse la cadena de contagios es otro aliciente para ellos, pero confiando en que la sociedad evitará a toda costa provocar una ola más.