Vacunación y clases presenciales

El día de ayer, en Mazatlán concluyó la jornada de vacunación para las personas de 30 a 39 años, en las que también se inmunizó a mujeres embarazadas y personas mayores a los 39 años y que antes no se hubiesen vacunado. Se trató de la fórmula de AstraZeneca, la cual era la primera dosis para el grupo de 30 a 39 años, pero podría aplicarse también la segunda para aquellas personas que ya tuviesen la primera y necesitaran el refuerzo del mismo laboratorio.

Ya el día de ayer, los llamados macrocentros de vacunación lucieron mucho más solitarios. No hubo la gran cantidad de personas que se dieron desde el domingo. En general, se trató de una jornada de aplicación de vacunas mucho más ordenada, a la que incluso acudieron también jóvenes de 29 años a recibirla. Las jornadas concluyen para este mencionado grupo, cuando en el país y en Sinaloa el virus avanza sin freno. Los contagios a nivel nacional se han disparado 400 por ciento en las últimas semanas. Sinaloa está entre los estados con mayor repunte.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pese a todo, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el mismo gobernador Quirino Ordaz Coppel han señalado que el regreso a clases presenciales en México será en el mes de agosto. Los maestros ya están vacunados, pero no se sabe qué pasará con los niños. Frente al covid-19, en nuestro país, y ni hablar en Sinaloa y en Mazatlán, existe mucha incertidumbre y temor. Más cuando los hospitales están saturados y no se garantiza una adecuada atención. Además, mucha gente no tiene aún el esquema completo de vacunación y otros ni la primera dosis.

Síguenos en