¿Vacunas covid-19 en venta?

Ayer en la conferencia de prensa que da balance del covid-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que el Gobierno federal es el único que está aplicando, hasta ahora, la vacuna contra la pandemia. Esto a causa de que se diera a conocer el decomiso de dosis falsas de la vacuna rusa Sputnik V.

Anteriormente, ya la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) había alertado a la población a no caer en las garras de personas sin escrúpulos, que aprovechando la desesperación de muchas personas, ofrecían supuestas vacunas de calidad por medio de mensajes de texto o plataformas de internet y las mismas redes sociales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Han sido al menos seis alertas las que se han emitido por la venta de vacunas apócrifas de biológicos de Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Moderna. López-Gatell reiteró ayer por la tarde que las personas deben tener tranquilidad y paciencia, subrayando que solamente se puede confiar en las dosis que son aplicadas por el Gobierno, que verifica la seguridad de los biológicos.

Ya en otros estados del país se han dado casos de detenciones por incluso aplicar vacunas apócrifas, aprovechando la ignorancia de las personas para lucrar con la desesperación de la gente. Nuevo León, por ejemplo, registró el caso de una clínica donde se aplicaba una sustancia que supuestamente era la vacuna, pero todo se hacía clandestinamente.

Si a usted le llegan ofertas para vacunarse por vías no oficiales, debe rechazar estas propuestas. Que no le gane la desesperación, pues no solamente puede perder el dinero que pague por esos biológicos ilegales, sino incluso poner en grave riesgo su salud. Es verdad que la pandemia ha sido muy difícil, pero por el momento no queda más que seguir esperando.