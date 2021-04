Vacunas para adultos jóvenes

En los últimos días, las jornadas de vacunación en todo el estado se han estado enfocando en personas mayores de 60 años. Recordemos que primero se empezó en los municipios pequeños del estado, para inmunizar a estas comunidades y su zona rural. Posteriormente, las dosis se empezaron a aplicar en ciudades como Los Mochis, Mazatlán y Culiacán.

Hasta el momento, la población que ha sido designada para vacunarse son aquellos de 60 años o más. Sin embargo, a partir del mes de mayo, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, se empezará a vacunar a personas entre 50 y 59 años.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En este periodo también se aprovechará para aplicar las dosis a aquellas personas de 60 años o más que se hayan quedado rezagadas por alguna situación, las cuales también tendrán derecho a recibir la vacuna contra el covid-19. Si usted o alguno de sus seres queridos está en el rango de los 50 a los 59 años, prácticamente tiene que esperar todo el mes de abril y estar atento a la fecha de mayo en la que el Gobierno empiece a distribuir las vacunas.

Aunque la aplicación va lenta, poco a poco nos estamos acercando a una situación mucho más manejable, para que actividades tan básicas como la educación presencial en las aulas, puedan retomarse.

En algunas entidades del país se inició la vacunación del personal educativo hace varias semanas, pero esta no ha terminado, y en casos como Sinaloa, no ha sido iniciada. Por eso hablar de una normalización es todavía prematuro. Esté atento de las jornadas de vacunación, para que no se le pasen.