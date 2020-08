Violencia digital contra la mujer

El hecho de que sean millones de mujeres en el país las que han sido víctimas de violencia digital provocó que desde hace algunos años se diera una ola de reformas en los códigos penales de diferentes estados de la república con el objetivo de que estas agresiones sean reconocidas como un delito, y aunque sí surtió efecto en muchos de ellos, la realidad es que no ha sido solución, y para nada han garantizado un mayor acceso a la justicia para las jóvenes que han vivido esa pesadilla.

En Sinaloa solo una denuncia de este tipo se ha presentado, y fue en el 2018, y esto no quiere decir que solo ese caso exista, sino que al no estar reguladas este tipo de agresiones contra la mujer en la entidad, no saben a dónde acudir cuando son víctimas de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de datos apócrifos, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin su consentimiento, entre otros.

Aunque más de veinte estados en el país se han preocupado por legislar para sancionar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, han tipificado estas conductas de distintas formas, lo malo es que la incertidumbre prevalece en este tema, pues como bien se dice por ahí, México es un país con muchas leyes, pero sin justicia.