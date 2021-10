Ya podrá viajar a EU por tierra o barco

Luego de un muy largo periodo de suspensión, a partir de este 8 de noviembre se podrá entrar nuevamente a Estados Unidos vía terrestre o por barco, lo cual estaba suspendido desde que inició la pandemia. Hasta entonces, incluso el día de hoy, los accesos para viajeros no ciudadanos solamente se permiten vía aérea.

Ayer, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que este ingreso se permitirá, obviamente, a quienes cumplan con la documentación de siempre para entrar conforme a lo marcan sus leyes migratorias, pero deberán demostrar que están completamente vacunados.

A viajeros por avión se les estaba permitiendo volar, sin tener la vacuna, y fue la razón por la que muchos mexicanos y personas de otras nacionalidades volaron especialmente a ese país a ponerse las dosis de las vacunas contra el coronavirus, detonando el llamado “turismo de vacunas”.

Recordemos que las fronteras siempre han estado abiertas, pero no para turistas, es decir, no se podía entrar a “viajes no esenciales” por la vía terrestre. Esto desde el pasado 20 de marzo del año 2020, cuando los casos de covid-19 repuntaban en ambos lados de la frontera. Esta reactivación, sin duda generará beneficios para los dos países.