Oportunidad pa’ la raza desempleada

¡Atención, señores y señoras! ¿Está buscando chamba? Pues no se preocupe y tampoco es tan difícil como se cree. El gobernador Quirino Ordaz Coppel busca personal que desee trabajar, no importa qué haya hecho en su vida, lo importante es que usted tenga trabajo, si no me cree, la prueba está con todos los nombramientos que ha hecho últimamente, ha puesto a gente que sabe de política en puestos donde saben poco o nada, el punto es darles chamba, ya que perdieron la elección y se quedaron sin trabajo. Así que ya sabe, si el gobernador pudo contratar a todos los derrotados del PRI, no le piense mucho, vaya al tercer piso de Palacio de Gobierno o bien llame al teléfono (667) 7587000. No le piense mucho, quedan pocos lugares.A los del ejido Tetamboca, en El Fuerte, les urge tener un montón de cascabeles pa’ sonarlos todos al mismo tiempo y que ese ruidazo llegue hasta la comuna del Pueblo Mágico, pa’ ver si así los oyen y les echan la mano con algunas de las muchas necesidades que tienen, como drenaje, agua potable y alumbrado público porque en los tres están de a tiro bien amolados. Si alguien sabe dónde venden estos artículos, échele el fonazo a la mera mera de El Fuerte, Nubia Ramos, al (698) 893-03-20 pa’ que los compre, le suenen y a lo que dicen los tetamboquenses, se acuerde del apoyo que les prometió en campaña.Se solicitan los servicios de unos ingenieros de los chacas para que se pongan las pilas y elaboren un proyecto para que, en lugar de pavimentar las calles de la ciudad de Guamúchil, chequen el dato y vean cómo se pueden construir algunos puentes pa’ que los automovilistas ya no la sufran tanto cuando se presente una lluvia fuerte, ya que por más que intentan sacarle la vuelta al agua no hay por dónde ya que todas las calles parecen ríos. Si te interesa formar parte del proyecto, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.Ahora sí que los choferes del transporte público están haciendo su agosto. Pues resulta que hay quejas en contra de los ruleteros de aurigas, pulmonías y taxis por abusar en el cobro del pasaje en estos días en que Mazatlán está a reventar. Líderes del sector comercio lamentan que los prestadores de servicios estén abusando en los cobros, pues eso le está generando mala imagen al puerto. El delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán, José Vallejo, deberá de leerles la cartilla a los chafiretes y a sus dirigentes, pues está bien que quieran sacar pa’ la papa, pero que no abusen. Para cualquier reclamo, pueden marcarle al número (669) 9155105.Urgen camiones grandes y raza que quiera aventarse la nada fácil chamba de recoger la basura en distintos puntos de la ciudad en donde al parecer fueron víctimas del olvido de la empresa recolectora y la raza ya está encabritada porque los desechos desprenden malos olores que se vuelven insoportables con el paso del tiempo y el calor que se ha sentido.Si te interesa el ‘jale’ y cuentas con lo necesario, échale la llamada al chaca de Obras y Servicios Públicos en Guasave, Francisco Miguel Retamoza, al teléfono (687) 8718709.