Opositor para Chapman

Todo un dolor de cabeza seguirá siendo Luis Felipe Villegas para el alcalde Chapman y más ahora que algunos lo apuntan para la alcaldía

El riesgo. Se habla que los diputados locales oficialistas en Morena y del PRI están batallando para sacar adelante la ratificación de José Carlos Álvarez como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que solicitó en tiempo y forma. Todo parecía que tenía el camino libre, pero la presión de grupos progresistas de izquierda y defensores de los derechos humanos de Ahome y Culiacán, sobre todo, parece que modificó la ruta en la definición del ombudsman de Sinaloa para los próximos cuatro años. Los signos de que las cosas se han complicado es que el punto se ha dejado pendiente en el Congreso del Estado porque el ala oficialista no reúne los votos para la ratificación. Con esto se abre la puerta para que se decida por sacar la convocatoria para la elección, en la que Álvarez podría participar aunque muchos no le ven sentido. No falta mucho tiempo para conocer el desenlace.



Inconvenientes. Dicen que el senador morenista Rubén Rocha Moya empezó a aparecer en Sinaloa tras estar apagado en estos meses de pandemia del coronavirus. Incluso, se habla que está por venir a Ahome para reiniciar su contacto con sus seguidores una vez que la reanudación de las actividades se pusieron en marcha. Y todo en su proyecto por lograr ser candidato de Morena a la gubernatura, lo que algunos le ven lógica por ser cercano del presidente López Obrador y ligado al grupo priista de Jesús Aguilar Padilla y Jesús Vizcarra y, por ende, del gobernador Quirino Ordaz. Sin embargo, esto último es lo que no les cuadra a los grupos duros de Morena que desde ya le están jugando las contras por ese detalle. Así, Rocha Moya no va a tener un día de campo en sus aspiraciones.



Opositor. Todo un dolor de cabeza seguirá siendo el exgerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Luis Felipe Villegas, para el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. La embestida que este le tiene en marcha en lugar de afectarlo algunos están calculando que le va a beneficiar. Por un lado, la estrategia legal en contra de Villegas para involucrarlo en irregularidades en la Japama se da por adelantado que ya fracasó por violentarle el debido proceso. De hecho, el también exregidor independiente ya sabe por donde escabullírseles. Y ahora que algunos lo apuntan para que de nueva cuenta aparezca en las boletas electorales pues eso lo va a victimizar y tendrá discurso opositor, lo que le gusta a los electores.



Operador. Se habla que Andrés Estrada Orozco salió como secretario del Ayuntamiento por presiones de los regidores en la primera parte de la administración, pero el alcalde Guillermo “Billy” Chapman no lo dejó ir porque opera para él. Dicen que la hace de asesor, por lo que muchos ya encuentran la razón del motivo por el cuál las cosas están como están en la administración. Por eso, a los que se les jugó “el dedo en la boca” es a los regidores petistas que algunos señalan que apretaron a Chapman no tanto para recomponer la administración sino con otros intereses, que realmente son los del comisionado nacional del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara. Estrada Orozco es de los que se acomoda a las circunstancias y para eso nadie le gana.



Factor. Dicen que la directora de la Escuela Normal de Educación de El Fuerte, Maribel Vega Quintero, trabaja para ser factor en el 2021. Eso para bien o para mal del PRI porque está más inclinada al grupo que le juega las contras a la alcaldesa Nubia Ramos que a esta. Por eso, Vega Quintero anda muy activa en su “labor social” que de seguro le va a sacar “raja política” a la hora que crea conveniente en el 2021. Si las negociaciones le favorecen en el PRI se queda y ¿si es lo contrario?.