Optaron mejor por estar en el muelle

La mayor parte de la flota de barcos de altamar está anclada en el muelle del puerto de Topolobampo por lo incosteable de salir a pescar camarón.

Fue desilusionante para los dueños de los barcos y los pescadores que llegara el levantamiento de la veda del crustáceo y no poder salir.

Y es que los altos costos de operación, sobre todo el diesel, y la poca producción de camarón no hacen redituable la actividad en esta temporada.

En parte no costea por la falta de apoyo del gobierno federal que los dejó a la buena de Dios. El problema se dio desde el inicio de la temporada en el que ya no fue como en otros años que toda la flota salía en “bola” a altamar en busca del camarón. Hoy el 50 por ciento de los barcos no salieron del muelle y otros regresaron días después por las pérdidas que estaban sufriendo.

El gasto era mayor que lo que estaban teniendo de producción de camarón. Los barqueros cortaron por lo sano. Así, las familias de estos y de los pescadores que trabajan en los barcos están resintiendo la mala temporada.

Leer más: Dicen que Gabriel Vargas Landeros está seguro porque será delegado de Vialidad y Transportes

Lo peor es que no se ve que la situación vaya a mejorar parea fines de año, que es cuando las familias necesitan dinero para los gastos decembrinos.