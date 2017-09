El error más grave en educación es perder el tiempo; distraerse con asuntos intrascendentes del hecho educativo ha provocado graves rezagos en el campo de la formación básica del estudiantado nacional. Una de las causas más importantes de tal distracción ha sido la incapacidad para establecer acuerdos sobre el tipo de educación que se desea y su ubicación como prioridad inobjetable.Lo urgente siempre ha escondido lo importante y la ansiedad histórica llenó de remedios caseros un cuerpo convaleciente urgido de medicina certificada. Si bien nos va ocuparemos otros veinte años para acercarnos a un escenario semejante al de los países desarrollados. La creencia generalizada de que no merecemos vivir con dignidad no ha podido ser erradicada del inconsciente colectivo y se siguen practicando costumbres propias de una ciudadanía desinteresada por el conocimiento, la cultura, la ciencia y la tecnología.El pensamiento mágico es muy contagioso pero además muy terco porque sigue instalado en la mentalidad de muchos jóvenes que piensan que el esfuerzo sostenido y la disciplina son materias poco redituables. Por fortuna se abrió una brecha generacional con la digitalización de la vida actual y eso ha sido un impulso excelente. Ganar tiempo no significa ir de prisa sino saber para dónde se va y sobre todo saber qué se quiere lograr. Soy optimista; hace unos días un niño de sexto año tuvo la amabilidad de ceder el paso a un adulto en una tienda de conveniencia…Vamos bien, espero que el tiempo nos alcance para ir mejor.