Ordenamiento, en la agenda

Desde hace varios años, hemos venido escuchando a diversos organismos hablar de ordenamiento urbano. Por desgracia, estos cambios tan necesarios no han avanzado y en algunos casos, sobre todo en el tema del transporte público, parece que hasta se ha metido la reversa. Y es que en Mazatlán, principal ciudad del sur del estado y la joya turística de la entidad, el ordenamiento del transporte es un tema urgente, pero que se ha venido aplazando. Cada vez crece más la ciudad y esto ha hecho necesario meter más camiones de las rutas ya existentes o abrir nuevas. El mismo parque vehicular se ha incrementado en cantidades exorbitantes – muchas de estas son motocicletas – y además estamos enfrentando el costo de ser un destino turístico muy exitoso en atraer visitantes por carretera. Y no queremos que se vayan, al contrario. El problema es que cuando la gente llega, podría tener la opción – que hoy no existe – de moverse en la ciudad en un transporte limpio, ordenado, seguro y cómodo, pero es, sucio, desordenado, inseguro e incómodo.

El centro, por más bonito que quede, pronto sufrirá los efectos de la carga de tanto camión urbano, pero sobre todo, no se podrá apreciar el embellecimiento de las calles si todo está saturado, lleno de humo y hasta del ruido infernal de tantos camiones juntos todo el día.