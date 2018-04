Osorio Chong evalúa campaña a senador, pero, ¿a qué más vino a Sinaloa?

¿A qué vino Osorio? La visita del exsecretario de Gobernación tiene mensaje. Miguel Ángel Osorio Chong, como extitular de Gobernación, tuvo y tiene conocimiento de muchos secretos políticos. Particularmente de la oposición. Ahí radica el valor de su visita. Ahí, quienes andan actualmente en campaña tendrían que hacer un breve espacio para analizar a profundidad, ¿a que vino Osorio Chong a Sinaloa? Claro que oficialmente habrán de informar que como coordinador de la campaña de los senadores del PRI, cargo que le asignaron el 22 de febrero, vino a Culiacán para revisar cómo van las campañas. Y para eso se le organizaron encuentros, curiosamente todos privados. Pero deje usted lo que se haya abordado en esa reuniones privadas. Lo importante seguramente fue lo abordado en corto, con muy, pero muy pocos testigos. Osorio Chong y quien presuma de conocer realmente cómo está la situación política en el país, debe de estar más que preocupado.

El candidato presidencial José Antonio Meade está siendo crucificado por el lastre que representa el PRI y el enojo galopante contra el gobierno. Lo saben y los operadores cercanos a Meade recorren el país con la intención de motivar a los militantes y simpatizantes priistas para que no se rindan antes de luchar. Viene a Sinaloa, donde el problema político que desplaza al PRI no es tan grave como en estados del sureste y centro. Por ello vino y reconoció en corto y en privado el trabajo que está realizando el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Trabajo el cual podrían aprovechar los candidatos priistas para sacar adelante sus aspiraciones.

Que se investigue. La compañera periodista Olga Marina López hizo pública una denuncia y pidió el apoyo del gremio ante lo que consideró una amenaza cumplida. A su vehículo le destrozaron las ventanas con piedras cuando se encontraba estacionado afuera de su domicilio. Acudió ante el alcalde Joel Bouciéguez, quien la escuchó y se comprometió a ordenar investigar el caso. Olga Marina se desempeñó como jefa de prensa de la campaña de Fernando Pucheta y posteriormente como coordinadora de Comunicación Social del municipio al asumir el cargo Pucheta. Ahora es vocera de la campaña del panista Carlos Felton.

Fallan las constructoras y quieren más. La avenida Bahía, que corre paralela a la avenida Del Mar, está abierta a la circulación. Cuenta ya con el señalamiento indicado y el alumbrado público. Pero no está completamente terminada. En la mayor parte de la avenida falta la banqueta. Y todavía ayer seguían trabajando en eso. La constructora responsable falló. Pero no es la única. Varias de las constructoras que participaron en la remodelación de las calles del centro histórico tuvieron que ser relevadas de su responsabilidad por la sencilla razón de que no pudieron con el paquete. Otras, llorando y todo, terminaron, y no con la calidad que se esperaba, sus trabajos. La constructora responsable de la remodelación del Faro tuvo que subcontratar la elaboración del mirador de cristal. Y ahora que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel firmaron el convenio de modernización de las instalaciones portuarias, el mismo grupo de constructoras está pidiendo que se les tome en cuenta para realizar esas obras. Como si hubieran quedado muy bien. Y se lo merecieran.