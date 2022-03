audima

La tirada. Con la reunión que él mismo hizo pública con el delegado nacional del PRI en Sinaloa, Enrique Benítez, muchos entienden que Marco Antonio Osuna Moreno se metió a la jugada en la lucha por la presidencia del tricolor en la entidad. Sin embargo, parece que la decisión ya está tomada desde hace rato. Incluso, el propio senador Mario Zamora ya se lo hizo ver y se pegaron un “cierre”. Osuna Moreno sigue “picando piedra” porque ya de “chiripa” le tiren con algún “cargo partidista”.

Con dedicatoria. El alcalde de Ahome se reunió ayer con los líderes de los abogados estatales y locales contrarios al presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), José Luis Polo Palafox. Por sí mismo, este hecho es otro golpe seco a Polo Palafox tras que el Juzgado Séptimo de Distrito le desechó el amparo que interpuso contra la concesión de la basura que aprobó el Cabildo ahomense. El dato duro de la reunión es que el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), Francisco Javier Villarreal, salió con el acuerdo que junto con el gobierno municipal van a crear la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, le van a ganar el jalón a Polo Palafox, que trae ese proyecto. Así como otros acuerdos que dicen fueron “pulidos” por el secretario de la comuna, Genaro García Castro. El problema no fue el amparo que interpuso Polo Palafox sino el contenido y el lenguaje que usó.

Oportunidad. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome “tiró el salvavidas” a los usuarios morosos. Viene la condonación del 100 por ciento de las multas y recargos, además del 20 por ciento de la deuda principal. Muchos hubieran querido que fuera “borrón y cuenta nueva”, pero algo tiene que recuperar la Japama de eso para solventar los gastos con el fin de mejorar mucho más el servicio. Ya si alguien con un “cuentón” no se arrima para tratar sus casos, es que de plano... Y tienen de plazo hasta el día último de este mes.

De palabra. La baja de Amada Guadalupe Vega Castro como directora del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes causó controversia tras no rendir su declaración patrimonial, aunque ella dice que por error la envió al Gobierno del Estado. Unos señalan que merece la oportunidad, pero otros tienen una posición radical de que no se le considere porque aquí no se justifican los errores. Lo más que pesa contra Vega Castro es que lo dice de palabra porque no lo ha comprobado con documentación, según el titular del Órgano Interno de Control, Fausto Rubén Ibarra Celis. Pues se está tardando porque en cuanto se nombre a su relevo ya no se va a poder hacer nada. Esta y los otros 32 que fueron cesados por lo mismo se fueron sin finiquito.

De bajada. Más propositivo que “golpeador”, el presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo, pidió al gobierno municipal que revise y supervise el actuar de los agentes comisionados al operativo Alcoholímetro que traen de “bajada” a los conductores. Y agarran parejo aunque traigan familia. Junto con la secretaria general Santa Meza, Gerardo mencionó que el problema se agudiza los fines de semana y escalando a nivel de hostigamiento. Está de acuerdo en el operativo para prevenir accidentes, pero de eso a como se están portando dice que hay un mar de diferencias. Pero que no habían informado que hasta los mismos “ebrios” se mofaban porque los llevaban a su casa? ¡No se les entiende!