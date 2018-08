Osuna, con los Astros desde pasado mañana

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “No me agradan los chistes políticos, porque muchos de ellos son elegidos”… Milton Berle.--o-o-o-o-** El nuevo cerrador mexicano de los Astros, Roberto Osuna, recién adquirido de los Blue Jays, se incorporará al equipo pasado mañana. Ha estado suspendido por violencia doméstica durante 75 juegos...** Robinson Canó, suspendido por 80 juegos, debido al consumo de sustancias prohibidas, ya no será segunda base de los Marineros. Con Dee Gordon en esa posición, Seattle va rumbo a la postemporada. Canó será primera base, posición en la cual está entrenando en Dominicana. Él no puede jugar en playoffs ni en Serie Mundial 2018… ** Cuando ayer enviaba esta columna, operaban al slugger cubano Yoenis Céspedes (Mets), para removerle calcificación en el tobillo derecho. El cirujano en acción era Robert Anderson, de Green Bay, Wisconsin, quien dijo no saber cuándo podrá volver a jugar… ** La buena nueva ha sido que Omar Vizquel y Robert Marcano fueron elegidos para ocupar nichos en el Salón de la Fama del Beisbol venezolano. La fecha de exaltación, a fines de año, será anunciada próximamente… ** Joakim Soria no ha tenido chance de salvar en sus primeras tres apariciones con los Cerveceros, tres innings lanzados en tres juegos, un hit, dos strikeout. Es el séptimo de todos los tiempos entre los activos, con 220 salvados…-o-o-o-o-“El dinero no es tan importante. Una persona con cien millones de dólares no es más feliz que otra con 50 millones”… Milton Berle.--o-o-o-o-o-** Los Arrogantes Dodgers están tan bien armados para este final de la temporada, que el mánager Dave Roberts está obligado a ganar. Después de los cambios sin waiver y tras el regreso de algunos lesionados, en el roster de los Dodgers brillan nombres como los de Manny Machado, Justin Turner, Brian Dozier, Chris Taylor, Joc Pederson, Matt Kemp, Yasiel Puig y Cody Bellinger… **Otros siete equipos favorecidos considerablemente en los cambios de peloteros: Yankees, Indios, Diamondbacks, Piratas, Cerveceros, Cachorros y Bravos… **Los Astros perdieron cinco juegos en fila con el shortstop Carlos Correa (cintura) y el segunda base José Altuve (rodilla izquierda) lesionados. Ganaron antenoche y no jugaron ayer. Se mantienen en primer lugar de la división, con 68-41 y este fin de semana estarán en Los Ángeles… ** El guayanés de Ciudad Bolívar, Víctor Martínez (Tigres), de 39 años, se retirará al terminar la temporada con muy buenos números de por vida…: Promedio al bate 295, 242 jonrones, mil 159 carreras impulsadas y 140 millones 926 mil 600 dólares recibidos como honorarios.-o-o-o-o-o-“¿Cuál es el apellido de Pedro?.-“Pedro, ¿qué?”.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.