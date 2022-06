Otra baja en Japama por uso de auto

audima

Y fue motivo de baja el funcionario de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome que muy orondo se fue el pasado fin de semana a Obregón, Sonora, en una unidad oficial. No aguantó ni tan siquiera el inicio de la investigación que ordenó el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, para saber si realmente tuvo que salir por una emergencia familiar o no a la ciudad sonorense. A las primeras de cambio, el gerente general de la Japama, Raúl Pérez Miranda, sacó en claro que el funcionario no justificó su viaje, por lo que ordenó su baja de inmediato. Ayer, Vargas Landeros lo confirmó. De hecho, a este desde un principio, desde que se socializó el caso, no le pareció que el funcionario no haya avisado de que iba a viajar a Sonora en la unidad oficial. Y no se fue con la finta de que era por una emergencia familiar, por lo que ordenó la investigación que no aguantó el funcionario que ni viendo atina.

COMO NO QUERIENDO LA COSA el líder de la CNC en Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, y el presidente de la Caades, Marte Vega, le pegaron un “coscorrón” al secretario de Agricultura estatal, Jaime Montes, por excluirlos de las reuniones con funcionarios federales del sector. O sea, este no los invita cuando son los primeros que tienen que estar, como ocurrió con la reciente visita de los funcionarios de Segalmex. Esto se lo echaron en cara.

En los hechos, Luis Manuel Rivera Villela terminó con las manos vacías tras manifestarse ayer con su gente en el Módulo de Riego Sevelbampo y reunirse con el presidente de este organismo, Sergio Montiel, un día después de que le negaron el registro para participar en las elecciones para presidente que se llevarán a cabo el próximo martes. Y es que aceptó la causal por la que no le aceptan el registro: tiene que conformar la planilla junto con los de la pequeña propiedad. Eso porque salió de la reunión con Montiel con la idea de buscar a pequeños productores para integrarlos a la planilla para lograr el registro. El plazo es hasta el viernes. Algunos consideran que fue un error de Rivera Villela aceptar esa condición porque está claro que no va a encontrar a nadie de ese sector que acepte su propuesta aunque él diga que sí. Va a morir engañado, como dice el dicho popular. Otro que la busca es José Domingo Castro que también va a buscar a los de la pequeña propiedad. A ver quién los encuentra primero.

OTRO MÁS salió de la administración del alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega. En esta ocasión fue Jairo Alfredo Soto, que le adornaron su salida como gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. Se la adjudicaron por motivos personales. O sea, que renunció. En su sustitución, el alcalde Leyva Ortega adelantó que va a proponer al consejo de la paramunicipal a Jesús Guzmán Ayala. Muchos fortenses no creen que Soto haya renunciado, sino que le van más a que el alcalde lo corrió. Con este cambio ya los fortenses perdieron la cuenta de cuántos de su gabinete se ha echado al plato el alcalde.