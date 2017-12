Otra bomba de la administración pasada en Sinaloa

La última del año. A unos días de iniciar el periodo vacacional decembrino en el Gobierno del Estado, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, volvió a soltar otra bomba en contra de la pasada administración estatal, al dar a conocer los resultados de las auditorías realizadas en los Servicios de Salud de Sinaloa, en donde inhabilitaron a tres ex servidores públicos, entre ellos el exsecretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro por presunto desvío de recursos, con lo que se hizo acreedor a una sanción económica de 31.9 millones de pesos y dos inhabilitaciones por siete y ocho años para ejercer el servicio público en el gobierno estatal. Hasta ahora, esta es la sanción más alta que ha impuesto la Secretaría de Transparencia, que es aparte del proceso penal que tiene en su contra el exfuncionario. Las investigaciones continúan, y podrían ser más los castigados por presuntamente hacer mal uso de los recursos públicos. Por su parte, Ernesto Echeverría puntualizó que bajo su administración no hubo ningún movimiento de recursos fuera de las cuentas de los Servicios de Salud, y que la Auditoría Superior de la Federación la consideró como una de las dependencias con menos observaciones a nivel nacional.

Decisión. ¿Por quién de los tres aspirantes a la Auditoría Superior de la Federación votarán los diputados federales de Sinaloa? Esa es la interrogante que dejó abierta ayer el diputado federal de Ahome Bernardino Antelo Esper en un video que subió a las redes sociales para que los sinaloenses estén pendientes de esa decisión que tomarán en los próximos días cuando la terna se suba al Pleno de la Cámara de Diputados para votar por uno de los tres: Salim Arturo Orci Magaña, David Rogelio Colmenares Páramo y Ángel José Trinidad Saldívar. De inmediato, algunos opinaron que más allá del espíritu de transparencia y rendición de cuentas, Antelo Esper lo que quiere con ese contacto con la gente es seguir en la ruta del posicionamiento entre los ahomenses en su carrera por la alcaldía. Sin embargo, muchos le van a tomar la palabra para saber por quién votan y saber a qué tirarle.

El saludo. El alcalde de Angostura, José Manuel «Chenel» Valenzuela López, aprovechó su viaje a Sevilla, España, para compartir en sus redes sociales su ir y venir en esas tierras y, además de dar un mensaje agradeciendo al joven Fernando Velázquez Payán, quien presentó la tesis con el nombre del presidente, desde el viejo continente, Chenel Valenzuela colgó en sus redes sociales un video en el que, además, aprovechó para dar las gracias al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, pues en su reciente visita a la comunidad de Palmitas, el primer edil no pudo estar presente por este compromiso. Pero ya se le acabó esta «chenelada» al alcalde, ahora, ya de vuelta en su tierra, tendrá que prepararse, pues el próximo sábado presentará su Informe de Gobierno. A ver si con el saludo que le envió al mandatario estatal consigue que esté presente en tan importante evento.

Tan predecibles. Ayer ocurrió lo que prácticamente ya se advertía: la oposición de miembros del Ejido Guasave ante el inicio de los trabajos de pavimentación del bulevar Aceitunas. Por mucho tiempo se ha acusado a este núcleo ejidal de ser el que ha obstaculizado el desarrollo de Guasave, y quizá no andan muy errados al tomar acciones como la de ayer, que se opusieron a los trabajos de dicha obra. Lo real es que esta agrupación mantiene decenas, si no es que cientos, de asuntos pendientes ante los tribunales, y desde ahí se puede dar una idea de lo conflictivos que son. De no llegar a un acuerdo, donde posiblemente tendría que entrar en acción «don dinero» y que, por cierto, es algo que adolece esta administración, la obra podría quedarse a dormir el sueño de los justos, y eso es algo que los guasavenses no merecen cuando bien se puede avanzar, aunque sea un poco. Este día podría haber noticias sobre este tema. Ya veremos.

Elefantes blancos. Sin funcionar se encuentran tres guarderías construidas en la administración del exalcalde de Rosario Arturo Flores, las cuales al momento de la inauguración se dijo que beneficiarían a más de cien niños de familias de escasos recursos, en su mayoría de trabajadores del campo. La inversión fue millonaria, pero hasta el momento no ha cumplido con el propósito para el cual fueron creadas, por ello, habitantes piden a las autoridades en turno poner a funcionar estos espacios que tanta falta hacen en comunidades como Los Pozos y Cacalotán, que es donde fueron construidas dos de ellas.