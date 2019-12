Otra edición de la  Diamante

Otra edición más para el futbol de la Liga Diamante Plus. Este sábado arrancan las hostilidades. Nuevas historias para escribirse. Anhelos y emociones entre los futbolistas más veteranos por ser de los protagonistas. Y ahí en el pasto, dejar sellado su andar, ese peregrinar que no cesa en el recorrido del balón, del sudor y de lágrimas y sonrisas. De alegrías y llanto, de tristezas y festejos. Y en pleno diciembre, bajo la armonía de las festividades, se derivarán las oportunidades de brindar por el triunfo o así sea el descalabro. Es la fiebre de patear la pelota, aún en plena senectud. Y ahí estarán esos cuatro equipos que llevan años en la refriega. Con los mismos jugadores que sueñan con pasiones y goles. Así haya cambios de playeras y compromisos. La fiesta del futbol no tiene edades. Compromisos y responsabilidades, sí. Esta tirada podrá ser muy diferente, pues se notarán varias ausencias. Pero llegarán otros refuerzos que dirimirán el puesto.

Colofón. Y a propósito de forrestes, nalpus, lapichiwis, -traducción- “Confundí tus ojos verdes con agua clara” ¡Ai´si!. El campeón Laboratorios Koch abre las hostilidades ante Los Abejorros de Tienda Naturista El Resplandor.

En el segundo tramo irán Santaneros y Club de Futbol Veteranos. Unos con mayores ilusiones de ser protagonistas. Otros con la experiencia de saberse estrellas del escenario. Pero al final de todo, que comulgue la convivencia y el buen futbol. ¡Digo!