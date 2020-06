Otra más para Chapman

El exgerente general de la Japama Luis Felipe Villegas denunció a Chapman y Sergio Leyva de violentar el debido proceso

Otra más. No transcurrieron muchos días para que el exgerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Luis Felipe Villegas, se fuera de sus dichos a los hechos. Después de haberles dado la batalla de opinión pública, Villegas interpuso una denuncia formal ante la síndica procuradora Angelina Valenzuela en contra del alcalde Guillermo “Billy” Chapman y su auditor en la paramunicipal, Sergio Leyva, por abuso de funciones y omisión de reserva de información y documentos. Estaba visto que se iba a subir al ring tras que se hizo público que él se autoadjudicó y otorgó compensaciones a funcionarios sin seguir el procedimiento cuando fungió como gerente general de la paramunicipal, acusación de la que ya se deslindó públicamente. Se habla que Villegas le entró a la contraofensiva porque tiene elementos para rebatir la acusación, empezando con que no se le siguió el debido proceso. Es decir, le violentaron la presunción de inocencia. Así es que a Chapman y Leyva puede que por ese detalle se le haga bolas el engrudo de la acusación y se les finquen responsabilidades. Todo por precipitarse para golpear a los adversarios políticos que revivieron la lucha para sacar a Chapman como alcalde.



A los adversarios. El caso puso de relieve de nueva cuenta el doble discurso del alcalde Chapman, que actúa de manera facciosa. Se va con todo contra el Luis Felipe Villegas, exgerente general de la Japama, por no seguir los procedimientos, pero él y su tesorera Ana Ayala Leyva no lo cumplen en el tratamiento de las cuentas públicas. La ley del Gobierno municipal la pisotean al no remitirlas primero a la síndica procuradora Angelina Valenzuela para luego llevarlas a la Comisión de Hacienda del Cabildo. O sea, no siguen el procedimiento, lo que en la pasada sesión de Cabildo se le dio para atrás por la mayoría de los regidores que se apegaron, además, a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Pero ahora sí salen muy preocupados en los procedimientos en la Japama. Claro, contra sus adversarios políticos.



Más burocracia. La Japama se convirtió en una agencia de colocaciones de cuates, lo que juraban y perjuraban que eso era cosa del pasado, de las pasadas administraciones a quienes por esa razón las pintan de lo peor. Pero esta administración chapmista parece estar mordiendo la lengua. Después de colocar a “un grupo de chilangos”, como se le llama en el interior y exterior de la Japama a quienes han entrado luego de que la exsuperasesora Margarita Rubio llegara como gerente de Administración y Finanzas, le inventaron el cargo de subgerente de tesorería a Nitzi Caro Briseño López. O sea, más burocracia para darle trabajo a las amigas. Algunos ya encontraron el motivo de sus desesperación por sacar dinero de donde sea para mantener con un buen sueldo y gasto a la nueva casta divina en Japama que hasta guardaespaldas traen. Y todavía Chapman se jacta de hacer un gobierno diferente. ¡Sí como no!



Desaseo. Si el caso de las ambulancias fue desaseado, el de querer desplazar a PASA y que OPEcología otorgue el servicio de recolección de la basura no tiene comparación de torpeza y voracidad. Al salir a relucir que hasta desmontaron un terreno para el relleno sanitario sin permiso, desde ya el proceso está viciado. Es el sello de esta administración.



Activos. El que anduvo por El Fuerte y Ahome fue el coordinador de los diputados priistas, Sergio Jacobo Gutiérrez. Se descolgó para repartir despensas en comunidades indígenas. En el alteño municipio se hizo acompañar por la alcaldesa Nubia Ramos y en Ahome por los regidores Raúl Cota y Rosa María López. Dicen que estas vueltas de Jacobo Gutiérrez no son dioquis, que hace futurismo.