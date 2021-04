Otra red criminal en redes sociales queda al descubierto ahora en Mazatlán

Sinaloa.- Red criminal en Mazatlán. Por lo menos cinco sitios de redes sociales fueron puestos al descubierto. Operan en Mazatlán. Tienen como objetivo el descalificar a adversarios o quienes piensan y opinan diferente. El candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, Fernando Pucheta, presentó ayer una denuncia formal ante el Ministerio Público y la petición para que la Fepade investigue a esta red criminal por considerar que lo que están realizando es un delito electoral. Estos sitios, identificados y puestos en manos de las autoridades para que concreten su investigación son: Acontecimientos Mazatlán, Las Noticias Mazatlán, Ola Informativa, Venado Político y Maz Noticias. Todas están ubicadas con números telefónicos y domicilios. En su denuncia, Pucheta reveló que desde el 2020 esta red criminal viene operando con impunidad en Mazatlán. Y se tienen documentadas sus fechorías. Ya en el norte, el compañero periodista Osvaldo Villaseñor presentó una denuncia que investigó Inteligencia Cibernética y confirmó la existencia de nueve sitios en redes sociales dedicados a descalificar a empresarios, políticos y periodistas. Hoy que el presidente López Obrador ha reiterado una y otra vez que son diferentes a los anteriores, este tema es la oportunidad de demostrarlo. Esta red criminal curiosamente apunta hacia personajes de la política sinaloenses interesados en denostar a sus adversarios, empresarios incómodos y periodistas cuyas opiniones los incomodan. Los caminos apuntan a quienes están atrás de esta red criminal y corresponderá a las autoridades darlos a conocer con nombre y apellido.

Cosecha lo que sembró. Rubén Rocha ya lo está viviendo en carne propia. Ha sido testigo del rechazo de muchos mazatlecos al “Químico”, Luis Guillermo Benítez. En una colonia de Mazatlán, el candidato de Morena-PAS que pretende reelegirse, fue abucheado. Y en Villa Unión, un grupo de desplazados por la violencia le dijo en su cara a Rocha que ese señor (apuntaban al “Químico”) se ha negado a recibirlos y atender su justa demanda. En su participación, Rocha intentó enmendar la plana y dijo que él si los recibiría. Este es el lastre que arrastra Rocha como candidato a gobernador. Pero además, nos reportan que el mismo Rocha anda un tanto perdido en la articulación de sus discursos. Nos lo han dicho. No lo hemos escuchado. Y nos extraña que así sea, pues Rocha en el sexenio de Jesús Aguilar y al inicio de la administración de Quirino Ordaz, se desempeño como coordinador de asesores y parte de su trabajo era articular discursos.

¿Quién gana con linchar al INE? En pleno proceso electoral de la considerada más importante elección en México, Morena se lanzó a las calles no para realizar su campaña política. ¡No! Lo está haciendo para “linchar” a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Descalificar al árbitro de este proceso electoral no beneficia absolutamente a nadie. Solo en la mente del retrograda Félix Salgado Macedonio y de su comparsa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hay espacio para gritar que “el INE debe morir”. Años, trabajo y muertes costó crear las condiciones para la credibilidad de las elecciones en el país. Y hay todavía quienes aplauden estas movilizaciones, estas expresiones. Ayer, los consejeros del INE fueron amenazados de muerte por los gorilas que exigen su desaparición. Alguien tiene que frenarlos. Porque no respetan la ley.