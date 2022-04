Otra señal de decadencia

audima

He mencionado algunos signos que indican una decadencia nacional y mundial y ahora señalo otro muy lamentable, que es la presidencia de López Obrador, que es algo que no era posible imaginar. No digo que sea el peor de todos en nuestra Historia, además de que él es tan sólo la consecuencia de los muchos pésimos anteriores que dieron lugar a nuestro absurdo sistema político, que nunca debió ser como ha sido. El error se inició con el derrocamiento del Emperador Agustín de Iturbide en 1823, con la nefasta influencia del Embajador de Estados Unidos, Joel Roberts Poinsett, y los masones tontos que le ayudaron. Luego vinieron al poder, generalmente con apoyo gringo, Vicente Guerrero (analfabeta), ... Antonio López de Santa Ana, Valentín Gómez Farías, ... Juan Álvarez, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, .... Francisco Madero, ... Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, ... Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, ... Lázaro Cárdenas, ... Luis Echeverría, mencionando aquí sólo a los peores, aunque todos nuestros gobernantes han sido tan solo parte de una grotesca chusma de ineptos atolondrados, egoístas, frívolos, ignorantes y acomplejados, que dio lugar al maldito priismo, que es el resumen de todos los elementos liberaloides de la estupidez y la mentira política, de los que se nutrió el pobre desquiciado Andrés Manuel López Obrador, narcisista megalómano, admirador del traidor más dañino que fue Juárez y del agitador revolucionario anarquista que fue Ricardo Flores Magón. Nuestra decadencia sigue mientras siga habiendo calles, plazas, ejidos, negocios, instituciones, poblaciones o lo que sea con el nombre de Benito Juárez y los políticos. Sigan llevando flores a sus estatuas y elogiándolo en discursos.