¡Otra vez Yasiel Puig, zagaletón y perreroso!

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Errar es de humanos. Ahora para armar un enredo desenredable se necesita una computadora”… La Pimpi.--o-o-o-o-o-o-La pregunta de la semana…: Este año hay varios nativos de Latinoamérica candidatos a ganar los trofeos para Novatos de Año en cada Liga. ¿Quién fue el primero de los nuestros en recibir esos honores?La respuesta…: Luis Aparicio, en 1956.Un All Star de lesionados.- Los Astros tienen en la lista de los lesionados a cinco peloteros de Juegos de Estrellas…: José Altuve, segunda base (rodilla derecha); Chris Devenski, lanzador derecho (muslo izquierdo); Brian McCann, receptor (rodilla derecha); Lance McCullers, lanzador derecho (codo derecho) y George Springer, outfielder (pulgar izquierdo)…-o-o-o-“La computación ha revolucionado los pequeños negocios. Antes necesitaban meses para enterarse de que estaban quebrados”… Joey Adams.--o-o-o--o-o-Zagaletón y perreroso.- El cubano Yasiel Puig (Arrogantes Dodgers) está en el espectáculo deportivo equivocado. En vez de bigleaguer debería ser boxeador, luchador o borrachito callejero, madrugador y peleón. Ahora le tiró, a traición, mientras conversaban, dos manotones al pecho del receptor Nick Hundley (Gigantes), quien se vio sorprendido porque no esperaba ser agredido. Puig llegó a Grandes Ligas cargando con la historia de haber estado preso en Ámsterdam por robar en una tienda por departamentos, durante la visita allá de la selección cubana. En Los Ángeles lo han detenido dos veces por manejar borracho, una de esas oportunidades, en calzoncillo. Y ha iniciado varias peleas en el terreno, incluso una con el lanzador de los Gigantes, Madison Bumgarner. A Yasiel Puig, zagaletón de 27 años, no le pagan 9 millones 214 mil dólares de abril a septiembre para que ande por ahí de perreroso, sino para que ayude a los Dodgers a lograr lo que no pueden hace 30 años, ganar una Serie Mundial. La última victoria de ellos por la champaña de octubre, fue sobre los Atléticos, en cinco juegos, en 1988.Buena historia, pero incompleta.- Miguel Dupouy publicó en la historia del cubano Martín Dihigo, el mejor pelotero latinoamericano de todos los tiempos, no “uno de los mejores”, como él dice. Muy interesante ese trabajo, amplio, casi completo. Le faltó que Martín dirigió a los Leones del Caracas, fue campeón y llevó al club a la Serie del Caribe, en 1953.-o-o-o-o-“Dicen que las computadoras tienen las respuestas para todas las preguntas. Yo no las necesito porque tengo esposa”… Dick Secades.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.