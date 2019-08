Otras cuestiones muy importantes

En la columna anterior transcribí 5 exigencias MUY IMPORTANTES, de una lista de 73 exigencias que redacté hace varios años. Ahora presento otras MUY IMPORTANTES:

1.- Defender a las mujeres y a los niños combatiendo a fondo el llamado “feminismo”, para que ellas vuelvan al hogar, consoliden la familia y dejen de despojar del empleo a los hombres. Las han convertido en causa del desempleo.

Esta es una de las más perniciosas modas importadas de los Estados Unidos y es una de las más agudas y devastadoras causas de la delincuencia.

Echar a las mujeres a la calle es una injusticia suprema, tan perversa que se les hace creer que se les está “elevando” al darles lo que en justicia “tienen derecho”, mientras se les degrada con el ridículo pretexto de que se combate el “machismo” al igualarlas a los hombres, lo cual es una burla sangrienta, grotesca y extravagante, dentro del terreno de la patología.

Al pretender “igualarlas”, el hombre ya no tiene porqué respetarlas y las trata peor que antes, deviniendo la sociedad en campo de batalla por una hegemonía que se pretende entre enemigos irreconciliables.

La sociedad queda dividida y los niños, enfermos, discapacitados y ancianos quedan al garete, porque a la mujer no se le puede sustituir con el llamado “humanismo ateo”, díscolo y frío que, además, no puede ser sufragado por una estructura social politizada exhausta, desconfiada, frívola, egoísta y despilfarradora, polarizada, cada día más insensible, que no tiene madre, asexuada contra natura, depravada, frenética, apurada e incomprensiva.

El “feminismo” es una lacra vergonzosa que viene acompañada por la otra horrenda campaña del “homosexualismo”, ambas de la misma fuente que son los furtivos magnates del globalismo transnacional.