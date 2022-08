Otro aguacero se le acercó al de 2018

A los vecinos de la Villa Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) les tocó ayer revivir la inundación de septiembre de 2018 cuando el poblado quedó bajo el agua, en el que la pérdida fue total para muchas familias. Y es que ayer el agua que les cayó fue de tal magnitud que algunas familias tuvieron que abandonar sus casas porque el agua se les metió en el interior, sobre todo a las que viven por la calle que corre paralela a la carretera Internacional. Algunas familias se salieron a las 06:00 horas porque el nivel de agua cada vez subía más, dejando totalmente inundada la entrada principal del bulevar Josefa Ortiz de Domínguez, que es donde está el primer drenaje pluvial y el otro, el que está en la calle Cero, estaba en las mismas condiciones. Los vecinos salieron por su propio pie porque no iban a esperar el apoyo oficial, que cuando llegó ellos ya estaban a bien resguardo.

Con la inundación salió de nueva cuenta a relucir la omisión por mantener en condiciones aceptables las salidas del agua. Por ejemplo, totalmente azolvada estaba la salida del vital líquido por la orilla de la carretera Cero hacia el drenaje pluvial con la Internacional. A la altura de conocida cadena comercial un particular tuvo que usar una máquina para desbaratar el tapón que ahí estaba, pero la zanja para que por ahí salga el agua no se veía por la maleza crecida. Ni la síndica Sandra Leyva ni la Comisión Nacional del Agua ni los líderes de los módulos de riego tuvieron la visión de meter las máquinas previo a las lluvias en esa zona. Tampoco nivelar el drenaje pluvial del bulevar principal de El Carrizo, lo que ya un grupo de vecinos le había dicho a la síndica.

El problema de inundación no solo fue en El Carrizo, sino también en el Poblado 5 y Bacorehuis, en donde a esta última comunidad es el segundo aguacero que le cae en menos de ocho días. En el Poblado 5 el personal de la comuna y civiles tuvieron que romper el asfalto de la entrada principal para que saliera el agua con el fin de que no dañara la planta de agua potable. Esto como parte de las acciones que tomó el alcalde Gerardo Vargas Landeros al trasladarse al valle. Tuvo que entrarle, aunque está en la etapa de recuperación por la operación a la que fue sometido, para que su gobierno no fuera rebasado por la emergencia. Si así no falta quien haga señalamientos de la falta de desazolve y la reacción, más hubiera sido si la administración hubiera quedado paralizada. De hecho, si se hubiera esperado a la reacción del coordinador de Protección Civil, Mario Cosme Gallardo, pues ahí les hubiera cantado “el pitohui” a los vecinos. Parece que a Gallardo el agua lo agarró dormido. Se activó ya tarde.

El agua también tuvo con el Jesús en la boca a los pobladores de Jahuara, en donde se tuvo que cortar la carretera del Tepic para darle salida al caudal del vital líquido. Aquí fue poco más de 140 milímetros los que cayeron. El dren “bufó” con el agua que arrastraba. El alcalde Gildardo Leyva tuvo que tomar otras decisiones, como la de cerrar el puente de Sibajahui. El tráfico de la carretera Los Mochis-El Fuerte, a la altura de ese punto, quedó suspendido por seguridad, ya que estaba muy crecido.