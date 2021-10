Otro diputado constituyente

Citamos antes al Diputado de Jalisco Luis Manuel Rojas en el Congreso Constituyente de Querétaro de 1917. Ahora cito las palabras de Alberto Román, Diputado de Veracruz, todavía en la discusión sobre el proyecto y el dictamen de la comisión sobre el Artículo Tercero de la Constitución: “¿Se ha analizado acaso la trascendencia de esta ley, las razones en que descansa la clase de modificaciones que necesita? El artículo que se somete a dictamen, la parte capital de 61, es lo relativo al laicismo. No es exacto que el artículo consagre la plena libertad de enseñanza, puesto que dice que será laica en los establecimientos oficiales. Cualquier Estado no podría impedir la enseñanza con absoluta libertad, sino dentro del criterio laico. El laicismo es una restricción completa a la libertad de enseñanza; pero no se diga que únicamente por deseo de novedad, por traer una palabra jacobina, hemos puesto el laicismo para toda la enseñanza, tanto la que se imparte en las escuelas oficiales como en las particulares. Ya en Yucatán, y muchos otros estados, se ha aceptado el laicismo. ¿Por qué es esto? Porque es la necesidad que palpita en el alma nacional, en el alma del credo liberal. El laicismo descansa sobre dos bases: una científica y la otra pedagógica. El hecho de asociar la religión a la enseñanza es asociar el error a la verdad, es poner aparejadas las dos ideas antitéticas. Se le da una noción al niño de lo que son los seres en la creación, la fatalidad de la reproducción de ellos y en seguida se le dice que hay un ser que ha podido nacer sustraído a estas leyes biológicas”... Y siguió parloteando largo tiempo, tratando de convencer a la asamblea de la contradicción del dictamen de la Comisión.