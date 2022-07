Otro diputado pide juicio político para el ‘Químico’

Otra voz se suma al llamado de juicio político para el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Desde la capital del estado, el diputado por el PRI y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, Luis Javier de la Rocha Zazueta, aseguró que hay elementos para iniciar un juicio político contra el presidente municipal morenista, de quien dice, ha cometido cinco delitos que merecen una investigación. Debería, dijo, ser indagado por los delitos de peculado, enriquecimiento oculto, uso indebido de funciones, conflicto de interés y mal uso de información privilegiada. Hay más elementos y culpa para someterlo a un juicio político que los acumulados por exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aseguró. En esta semana, el exalcalde de Culiacán y dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, aseguró que las semanas de Benítez en la alcaldía de Mazatlán están contadas, y coincidió con De la Rocha en que deben de desaforarlo. Anteriormente, los diputados locales, Juan Carlos Patrón y Celia Jáuregui, criticaron a Benítez por sus excesos y opacidad al no rendirle cuentas a los ciudadanos de sus viajes, además del proceso presuntamente irregular de comprar sin licitación más de 2 mil lámparas por 400.8 millones de pesos.

El secretario de desarrollo Económico, Turismo y Pesca, Ricardo Velarde Cárdenas, ve intenciones partidistas en las declaraciones de la diputada del PRI, Paloma Sánchez. La legisladora priista aseguró que en el puerto desaparece una persona cada tres días. Dijo que Paloma Sánchez es una diputada de otro partido y que no vive en Mazatlán. El funcionario municipal precisó que no estará mal que la diputada venga a la ciudad para que sienta la realidad del destino. Velarde no quiso hablar de datos de inseguridad porque según él, es un área que no le corresponde y que su labor es hablar bien del destino. Recordó que el fue líder de la Canirac y en el año del 2012 se tenían que cerrar negocios a causa de la inseguridad, pero ahora sí hay confianza en nuevas inversiones.

Donde las cosas no andan bien es en el Sistema DIF Escuinapa. Sus directores se preocupan más por salir en la fotografía de los eventos públicos que dar atención a los temas verdaderamente importantes como son: los casos de trabajo infantil en los campos agrícolas, el trabajar por poner en funcionamiento las guarderías que tanto esperan las madres trabajadoras en la cabecera municipal y las familias de jornaleros en los albergues de Isla del Bosque y Teacapán, los casos de niños en riesgo, a los que se les da un mal tratamiento y no se garantiza el bienestar de los infantes. Hace falta que la alcaldesa Blanca García ponga mano dura en esta dependencia para que realmente cumplan con su cometido, que es la protección de la familia.