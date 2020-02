¿Otro distractor? Eliminar los “fines de semana largos” tiene muchas connotaciones. Y el argumento de que sería para “recuperar la memoria histórica del país” es tan frágil y simple como una aspirina para curar el resfriado. Llama la atención este nuevo anuncio de López Obrador que vuelve a marcar la agenda nacional y cambia por completo el panorama y esconde lo que en estos momentos se está viviendo en forma real en todo el país. Podría ser otra pantalla de las muchas que ha puesto. Minimizar el aumento al cobro de carreteras podría ser. Más cuando en campaña se había pronunciado por que las carreteras del país todas deberían ser libres como lo establece la ley. ¡Y tómala!, ahí está el aumento. Lanza también al olvido el delicado problema de la escasez de medicamentos que sigue y empeora, pero ya buscan que no sea tema. La violencia interminable. El anuncio de las firmas internacionales de que México no crecerá en lo económico este año. Estamos estancados. Pero eso sí, alegres, muy alegres. Alguien debería (si se atreven) decirle al presidente López Obrador que los “puentes”, como los califica y que se conocen como “fin de semana largos”, no solo son de México, hay muchos otros países que los tienen y se pensaron para incentivar el turismo y darle oportunidad a los prestadores de servicios turísticos de un mejor ingreso. Ya lo dijo un especialista en turismo, José Gámez, esta intención atenta contra el sector turístico. Pareciera que no les importa. Ya cancelaron el Consejo de Promoción Turística. Ahora esto. Pareciera que López Obrador no tiene la menor idea de lo que significa para muchos destinos turísticos del país los fines de semana largos. Y para rescatar lo que dice de recuperar la memoria histórica. Que sepan qué día y qué se conmemora podría ser otro programa. Pero pareciera que en esta administración la idea es tirar lo que hay para cambiar. Es el día a día.

Sinaloa se cuece aparte. Hay condiciones políticas que colocan a Sinaloa en un escenario muy, pero muy diferente al resto de los estados. No es casual que el gobernador Quirino Ordaz Coppel esté entre los gobernadores mejor evaluados. No es casual que en la más reciente encuesta publicada por El Economista aparezcan solo dos gobernadores de los 32 en el país con aprobación mayor al 60 por ciento. Uno es Quirino. Las evaluaciones mensuales que han sujetado al escrutinio ciudadano a los gobernadores han sido favorables para Quirino el año pasado y en el arranque de este. Ningún gobernador diferente a Morena en el país puede asumir que mantiene una muy buena aceptación como la tiene Quirino. ¿Pesará políticamente? Habrá que verlo. En encuestas elaboradas en torno a los partidos políticos es claro que Morena aparece por encima de todos. Ningún otro partido político ha logrado asimilar y tampoco recomponer su percepción política. Pero habrá que esperar cuando a cada partido o alianza se le ponga nombre y apellido. Ahí es donde el lastre pesará. Ahí es donde una buena imagen se pueda meter a la pelea. Quienes creen que ya está todo escrito sobre lo que se avecina están muy, pero muy equivocados. Las sorpresas aparecerán. Los cambios se darán. Los nombres de aspirantes a candidatos se enriquecerán. Porque hoy no aparecen todos los que son y no están todos los que podrían ser. Seguro habrá inclusiones. Y claro está, alianzas que enriquecerán el panorama.