Otro gasto suntuoso de alcalde Billy Chapman

Gasto suntuoso. Como si no hubiera cosas más urgentes en qué canalizar los recursos públicos, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo “Billy” Chapman Morena, autorizó el gasto de 237 mil pesos para la instalación del sistema de barra vehicular en el estacionamiento de Palacio Municipal. Es lo mismo que ocurrió con el cambio de un lugar a otro (unos cuantos metros) del asta bandera en la explanada. Si este gasto recibió la condena de los diferentes sectores, el de la barra vehicular está por el mismo estilo. Ahora la argumentación de la tesorera Ana Ayala Leyva para gastar es que es para proteger el área cívica de la explanada. Ya no hallan qué inventar para justificar el gasto oneroso. Lo extraño es que Ayala Leyva no dé el nombre de la empresa a la que se le compró ese sistema. Muchos dicen que la instalación de esa barra se da en el Año de Hidalgo y es para el ego de esta casta divina que gobierna Ahome. No quieren que se les “cuelen los intrusos” a sus cajones de estacionamiento.



Lecturas. Más de lo que se creía, el registro del exsecretario de Seguridad Pública estatal Genaro García Castro causó expectativas en el interior y exterior de Morena. Más que los otros 18 apuntados para la elección del candidato a la alcaldía de Ahome, el de García Castro impactó por sorpresiva y las lecturas que manda. Ligado de manera orgánica al malovismo, algunos le dan viabilidad a ese proyecto más en el contexto de una posible negociación de Gerardo Vargas Landeros con la dirigencia nacional de Morena en caso de que le digan que no para la alcaldía de Culiacán. Quienes observan el proceso en Morena, aseguran que si deciden por García Castro, tienen más posibilidades de triunfo por la estructura, operadores y recursos, lo que los otros no tienen. Eso al margen si va o no el PAS en candidatura común.

Oportunismo. Lo que faltaba ocurrió: el experredista Ildefonso Medina Robles salió del ostracismo en este proceso electoral. Creyendo que tiene méritos, como si se olvidara el papel que jugó como síndico procurador, se apuntó para la candidatura a la diputación local por el Distrito Electoral 02. Es de la “bola” de perredistas que cuando ya no vio que por ese partido podrían agarrar “otro hueso”, abandonaron el barco.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Tunden a funcionaria de Ahome por estacionarse en zona para personas con discapacidad



Operación cicatriz. En cuanto asumieron la presidencia y secretaria general del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo y Santa Obidia Meza empezaron a operar para lograr la unidad tras la definición de los candidatos a la alcaldía y diputaciones locales. Y les hace falta porque el escenario no se ve nada reconfortante cuando menos para la gubernatura y la alcaldía. Gerardo y Meza ya se reunieron con los regidores del partido, Raúl Cota, Génesis Pineda y Rosy López. Además, han dialogado con muchos más. En realidad, la tienen difícil para tratar de revertir la percepción de derrota anticipada.



Aislada. La revelación de que la alcaldesa fortense Nubia Ramos está contagiada de coronavirus con siete meses de embarazo causó un “mitotazo” en el Pueblo Mágico. El problema le reventó luego de que confesara abiertamente que buscaba que el PRI la incluyera para una diputación local pluri. Si eso era difícil que lo consiguiera, en las condiciones en que está, dicen que menos.

Leer más: Alcaldesa de El Fuerte, Sinaloa da positivo a Covid-19 con 7 meses de embarazo



El amarre. Dicen que si al empresario transportista Vicente Pico lo arropa Morena o el PAS, tiene un pie dentro del despacho de la alcaldía de El Fuerte. Ya tiene amarrada la candidatura del Verde Ecologista y PT, pero le falta el nudo bueno. Sin embargo, Pico no es el único porque hay otros que quieren que Morena o el PAS los arrope para sacar a los priistas del emblemático Palacio Municipal. ¿Será?