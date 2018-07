Otro golpe al bolsillo, en puerta

Aún no se ha concretado, pero los permisionarios del servicio de transporte urbano en Sinaloa iniciaron la lucha por un alza general de $1 peso al precio del boleto de camión. En caso de Mazatlán, pasaría de los $8.50 a los $9.50, aunque ya sabe que esto implicará que varios conductores le apliquen el “redondeo” a los 10 pesos.

La petición del incremento, en el caso de Culiacán – donde actualmente vale $9.50 el camión – es subir el costo de $1 peso solamente en las unidades que prestan el servicio de aire acondicionado, mientras que las que no tienen aire, no podrán subirlo a $10.50 y se quedarán en los $9.50 pesos.

Por desgracia, en Mazatlán la mayoría de las rutas no prestan el servicio de aire acondicionado y siempre incrementan con la promesa de mejorar las condiciones del servicio, y no lo hacen. Esto se debe a que simplemente no tienen una competencia seria, que los haga esmerarse en beneficio de los usuarios.

A ello se suma que tampoco hay autoridad que les ponga orden. No hay duda que los incrementos que se han dado en diesel, costos de llantas y refacciones – importadas en su mayoría – han elevado los costos de operación.

Sin embargo, el negocio no está en la quiebra y lo que buscan los permisionarios es que se les autorice un incremento, pero además, seguramente les darán luz verde para incrementar, sin que ello signifique un compromiso por mejorar el servicio. En Sinaloa, cada vez se presentan mayores temperaturas durante el verano.

En Mazatlán hemos estado rozando los 35 grados, han sobrepasado los 40 en la capital del estado. En esas condiciones, el servicio del aire debería ser una exigencia, la cual de ser cumplida, seguramente disminuiría la molestia ciudadana, acostumbrada a pagar cada vez más, por un servicio de transporte que no mejora.