Otro más. Por segundo día consecutivo se registró otro homicidio en el puerto de Mazatlán. Mera casualidad, pero esto ocurre a unos días de que el destacamento de la Policía Militar se retiró de la ciudad, al parecer para regresar en los primeros días de enero. El regidor Giova Camacho criticó el hecho de que los soldados se fueron en un momento en que la sociedad más lo necesita, pues en el mes de diciembre se disparan los delitos y hechos de alto de impacto. Las autoridades deberán de redoblar esfuerzos para frenar esta racha de violencia, pues como dijera Camacho, Mazatlán quedó en estado de vulnerabilidad sin el refuerzo militar.

Doble pérdida. Las obras en la plazuela Miguel Hidalgo de la colonia Benito Juárez terminaron, pero las afectaciones a los ambulantes continúan. Aunque se les había dado la orden a vendedores de instalarse en las inmediaciones de la cancha y la plazuela, no pudieron hacerlo porque inspectores no se los permitieron. Además de que con tanto movimiento, los ambulantes fueron desestabilizados y permanecieron en la zozobra, no todos pudieron participar en el tianguis navideño, lo que demuestra nuevamente que las autoridades no han sido sensibles con los vendedores de calle, ya que el mismo caso se repite en la Sánchez Taboada.

Sospechosismo. La tesorera en el municipio de Escuinapa, Rosalba Barrón Crespo, confirmó el adeudo que el municipio tiene con el personal sindicalizado y de confianza por la falta de pago de la primera quincena de diciembre, hecho que en 2017 no ha trascendido y los trabajadores de la comuna permanecen pasivamente esperando el pago por su trabajo desarrollado en el último mes del año. Esta misma situación económica prevalecía en 2016 en las mismas fechas, cuando el entonces presidente municipal Bonifacio Bustamante Hernández rendía su tercer y último informe de gobierno, y el personal sindicalizado mantenía un paro laborar a las afueras de Palacio Municipal que exigían enardecidos el pago de sus quincenas y otras prestaciones. Ante este panorama, ¿qué acuerdos tendrán los líderes sindicales con el actual presidente para esperar pasivamente el pago de su quincena?

Descuidada. El Centro de Seguridad Ciudadana quedó solo tras el retiro de los elementos militares, quienes ni adiós dijeron. Estará en las autoridades que las instalaciones se remodelen para que sea ocupada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y que tengan un lugar más decente donde trabajar porque las instalaciones que se encuentran en la colonia Benito Juárez, están en pésimas condiciones y siempre la están parchando.

Se cuelgan del gobernador. Alcaldes y diputadas se cuelgan de obras que ha realizado el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Los presidentes municipales Fernando Pucheta y Felipe Garzón no hicieron obra propia, pero presumen las que realiza el Estado en vialidades y embellecimiento de Mazatlán y Concordia.

Mientras que las diputadas del tricolor hablan de las inversiones en educación y se adjudican los logros. Haber si el próximo año hacen algo.