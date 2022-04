Otro que quiere la presidencia sustituta del PRI en Sinaloa es /img/2021/03/21/bernardino_antelo_1_crop1616390618972.jpeg

audima

Uno más. Otro ahomense que quiere la presidencia sustituta del PRI en Sinaloa es el excandidato a la diputación local por el Distrito Electoral 03, Bernardino Antelo Esper. Esa es la novedad que dejó ayer en su visita a esta ciudad el delegado nacional del tricolor en la entidad, Enrique Benítez, porque es de sobra conocido que Marco Antonio Osuna Moreno, excandidato a la alcaldía, ya se había autodestapado. Benítez los mencionó porque ya le habían mostrado sus aspiraciones cuando se entrevistó con ellos. Acompañado de la presidenta interina del partido, Cinthia Valenzuela, y del líder en Ahome, César Emiliano Gerardo, el delegado nacional ratificó que la elección será por Consejo Político y no por consulta a la base por ser una sesión extraordinaria. Se cumple el pedido de los líderes del tricolor en los municipios, pero la que no accedió a renunciar a la Secretaría General como se lo plantearon para que diera oportunidad a mujeres priistas de participar en una elección para la presidencia es Cinthia Valenzuela. Ni en sueños. Por lo pronto, está por salir la convocatoria y ahí se va a saber cuántos se apuntan o si los aplacaron.

Campaña negra. La ciudad amaneció con volantes en las calles con un mensaje en contra del presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. Le ponen lo mismo de lo que ya lo han señalado, pero quien o quienes lo hicieron se lo recordaron a los ahomenses para pegarle en su imagen. El contexto se da cuando empezó a promover la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya había atenuado sus ataques al alcalde Gerardo Vargas Landeros, por lo de la rescisión del contrato de la basura a OP Ecología y otorgarle la concesión a una empresa inglesa. Sea de donde sea la campaña negra, algunos dicen que era innecesaria. En lo de la revocación de mandato era uno más evidentemente para quedar bien y en lo de la basura el juez de distrito “le dio palo” al amparo que interpuso por “notoriamente improcedente”.

El ataque. A bote pronto, sin averiguar, Polo Palafox responsabilizó al alcalde Vargas Landeros de esa campaña. En un video que subió a las redes, atacó en forma “visceral” al alcalde. Los señalamientos que hizo es “altamente posible” que no los compruebe si Vargas Landeros recurre a los tribunales. No puede acreditar que la concesión a la empresa inglesa es “ilegal e inconstitucional” mucho menos de todo lo que acusó a Vargas Landeros. Le puso énfasis al ataque personal que a lo que él considera el motivo de la campaña sucia en su contra. Muchos consideran que Polo Palafox perdió la cabeza, que es lo que seguramente querían. Mordió el anzuelo. En su contraofensiva hizo referencia a que ya habían utilizando en forma perversa a “una muchacha”, la que de inmediato le respondió. Lo puso en su lugar. O sea, “lo traen lázaro”.

Exhibidos. Horas después de que había sostenido que no le había pedido su renuncia y que no tenía conflicto con él, el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, cesó a Fabián Cázarez como tesorero. Leyva agarró viada tras el respaldo que le dio el gobernador Rubén Rocha Moya. ¿Y los regidores que le habían dicho a Cázarez que lo apoyaban? Sucedió lo que algunos habían adelantado: le dieron la espalda empezando con el regidor José María Flores, curtido ya en eso. Así, Leyva pudo colocar a Brian Román Gastélum, quien en el manejo de las finanzas no sabe nada. Cuando menos no está dentro de su perfil profesional y trayectoria. Por eso, muchos aseguran que a Leyva se le va a hacer tener un tesorero de figurín. Ya saben quién es el que realmente va a manejar las finanzas a su antojo, a lo que, dicen, se opuso Cázarez, quien por su honestidad ya representaba un estorbo. Incluso muchos se habían sorprendido de que tomara ese cargo desde el principio de la administración.