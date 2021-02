Otro títere del alcalde Billy Chapman

Títere. La designación de Jehovana Ariselda Martínez Armenta como síndica procuradora sustituta en Ahome por el Congreso del Estado termina de comprobar que los diputados locales morenistas no tienen remedio. Cuentan que Martínez Armenta es cercana al titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix, lo que le conviene al alcalde Manuel Gullermo “Billy” Chapman Moreno, que dicen cabildeó para esa imposición. Jehovana Ariselda entra por Marivel Páez Roiz, quien renunció como síndica procuradora suplente al pedir licencia Angelina Valenzuela Benites para buscar la candidatura de Morena a la alcaldía. Cuando Valenzuela Benites regrese en marzo o antes, hasta ahí le va a durar el gusto a Chapman y Castro Félix, salvo que la síndica procuradora con licencia salga electa candidata y seguiría hasta el 6 de junio. Por lo pronto, hay algunos que señalan que Martínez Artmenta va a jugar el papel de títere de Castro Félix y de Chapman. Hasta hay temor de que estos meses se preste para limpiar los expedientes, aun cuando corre el riesgo de meterse en problemas legales. El cargo no es eterno. Por lo pronto, Graciela Domínguez, líder de la bancada morenista, sigue de alcahueta de Chapman.



De frente. Le sigue lloviendo en su milpita al alcalde Chapman, a la tesorera Ana Ayala y al secretario Juan Fierro por registrarse para candidatos en Morena a la diputación federal, diputada local y alcaldía, aun cuando tienen una sentencia firme por violencia política en razón de género. El coordinador de Morena en Ahome, José Borunda, lo menos que les dijo es que “son una vergüenza”. Otros coinciden con él, pero por partida doble: están sentenciados y aparte no se han separado de sus cargos, decisión que sí tomó Angelina Valenzuela. Raspados también salen Juana Minerva Vázquez, directora de Planeación, y el director del Instituto Municipal del Deporte, Felipe Juárez; Héctor Morales, director de Participación Ciudadana; Francisco Espinoza, director de Salud, y Angelita Hernández. A ellos les vale lo que digan. Incluso, se habla que el alcalde Chapman partió ayer a la Ciudad de México a seguir cabildeando, aunque hay versiones que apuntan a que ya le dijeron que no. Lo vieron antes de subirse al avión cargando unas mochilas.

Anticipación. Por cierto, quienes conocen el tema electoral señalan que claramente Juana Minerva Vázquez incurrió en una violación a la ley electoral al hacer abiertamente campaña en época de veda electoral. Dicen que lo más sorprendente es que ella misma promueva su imagen con logo de campaña en las redes sociales, lo que encaja en actos anticipados de campaña. Ni la despista.



La apuesta. La que se arrojó al agua fue la excoordinadora de los gobernadores tradicionales en Ahome Reynalda Leyva. Se registró para la candidatura por Morena para la diputación local por el Distrito 02, por la misma demarcación que se sabe se registró la tesorera Ana Ayala Leyva. Dicen que no se preocupa tanto porque no tiene ninguna posibilidad de que la elijan, pero el detalle es que no sabe quiénes otros se registraron. Sin embargo, le apuesta a que ese distrito electoral sea para un indígena. Pero la designen o no, es señal que los líderes indígenas están abandonando el barco priista, muy mal presagio en Ahome para el candidato a gobernador Mario Zamora Gastélum y para la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno.

Regreso. Con lágrimas, conmovida, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, se reincorporó a sus labores tras salir del contagio del coronavirus en estado de embarazo. Grabó un video para agradecer las muestras de apoyo que recibió en esos momentos difíciles. A ver si ahora sí toma en serio el tema del covid-19 en su municipio.