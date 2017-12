Out por regla por abandono

Corredor en segunda base, el bateador conecta un roletazo por el short stop, éste toma y tira a la primera base. El ampáyer declara seif, pero es tan apretada la jugada, que el corredor en vez de regresar a su almohadilla, creyendo que había llegado out, se dirige a su dugout. Los compañeros de la caseta le gritan que regrese y se apodere de su base, ya que él fue declarado a salvo. ¿Qué debe de hacer el ampáyer? Si usted fuera el ampáyer, ¿qué marcaría? No, de ninguna manera se le debe permitir regresar a la primera base. El corredor al momento de abandonar la primera base, aun habiendo sido declarado seif, debe ser marcado out por regla, por abandonar tal base. Por su parte, el corredor que está en la segunda base está a riesgo. Qué nos dice: 7.08 Cualquier corredor es out cuando: (2) Después de tocar la primera base, se sale de la línea de bases obviamente abandonando su esfuerzo para alcanzar la próxima base; regla 7.08(a) Comentario: Cualquier corredor después de haber llegado a primera base que deja la línea de bases y se dirige a su dugout o a su posición creyendo que ya ha descontinuado toda acción de juego, puede ser declarado out si el umpire juzga que el acto del corredor puede ser considerado como total abandono de sus esfuerzos por seguir corriendo las bases. La bola sigue en juego en cuanto a otro corredor.