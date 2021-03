PAN va solo por diputación del Distrito 04

Confusión. Dicen que cayó de sopetón a muchos priistas de Ahome que el Partido Acción Nacional vaya solo a las elecciones para la diputación local por el Distrito Electoral 04. Es decir, la candidata que salga entre María Gabriela Rodríguez González y Teresita de Jesús Urías Zavala va a competir contra la candidata del PRI, Dulce María Ruiz, cuando en los otros distritos electorales, la alcaldía, la gubernatura y la diputación federal van juntos con el PRD. Y es que sacan cuentas de que eso le desfavorece a Ruiz porque se dividiría el voto, lo que favorece al candidato que saque Morena y el PAS para ese distrito electoral. Dicen que la mayor sorpresa para los priistas y la propia Ruiz, presidenta con licencia del PRI en Ahome, es que esa candidatura va en la coalición PRI-PAN-PRD, como para que los panistas salgan con su domingo siete a estas alturas del partido.



Desventaja. De hecho, los priistas están viendo que los panistas están saliendo “ganones”, ya que en El Fuerte y Choix van con candidatas propias a las alcaldías. Es decir, van a competir contra el PRI, lo que los pone en desventaja frente a Morena y el PAS que van con candidaturas comunes. Por ejemplo, el PAN ya tiene como virtual candidata a la alcaldía de El Fuerte a Reyna Rosario Medina Cruz, y en Choix a Dolores Maricela Cota Reynaga. No se sabe a qué se atienen, pero son muchos los que dicen que no tienen nada que hacer ante la eventual candidatura de Morena-PAS de Gildardo Leyva, en El Fuerte, y Omar Gill Santini, en Choix. Lo que más les convenía es ir juntos con el PRI, pero no les dio porque las alcaldías quedaron fuera de la coalición y ahora se les redujo el margen para las candidaturas comunes. De una u otra forma, PRI-PAN salieron perdiendo por no llegar a acuerdos temprano.

A las vivas. ¿En qué le afecta al Partido Sinaloense el aplazamiento de Morena sobre la definición de candidatos a las alcaldías y diputaciones locales hasta el 21 de marzo, fecha límite para el registro ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa? Los pasistas dicen que en nada porque los acuerdos están bien claros sobre los municipios y los distritos que les tocan en candidaturas comunes. Por ejemplo, en Ahome, El Fuerte y Choix le toca elegir a Morena, por lo que el PAS respetará la decisión que tome. Quizás en donde sí les interese es meter uno o dos candidatos a regidores. Sin embargo, algunos opinan que el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen, debe de estar “a las vivas” por si le salen con una sorpresita.



Encuentro. El candidato priista a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna, se reunió con los líderes cenecistas Juan Díaz y Aristeo Verdugo, además de Gilberto Irazoqui y Martín Castro. Además, con el de los ganaderos, Ángel Cota, sobre el que algunos tienen duda de la lealtad priista. En el encuentro estuvo Mario Zamora Malcampo y la secretaria general del PRI, Santa Meza. Para mensaje está bien, pero para jalar votos, algunos tienen su reserva.

Baches. La alcaldesa interina de Ahome, Socorro Calderón, anda que no cabe de contenta porque va a tener mañana una reunión con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Adelantó que le va a pedir que le ayude para tapar los baches que hay hasta para tirar para arriba en la ciudad. Va confiada, ya que Ordaz Coppel le dijo que la iba a apoyar en lo que pidiera.