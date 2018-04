PAN y PRI, cara a cara en Sinaloa

Las primeras evaluaciones empezaron a sonar en los cuartos de campaña de los candidatos a senadores y diputados federales en Sinaloa.



Recordemos que hubo una etapa de precampañas dentro de los partidos misma que ya fue evaluada, ahora toca el inicio de las campañas en donde están definidos los candidatos, se conocen propuestas y hay estrategias claras.



En la coalición que encabeza el PAN-MC-PRD hay fuerte expectativa de triunfo en los siguientes Distritos: 1, 2, 3 y 6. Mientras que en el PRI las proyecciones de triunfo son para los Distritos 1, 3, 4, 5 y 7.



En lo que respecta a la alianza PRI-Panal-Verde, el panorama está muy delicado en dos Distritos (por el momento la situación de los Distritos es la siguiente): 1, la candidatura de Irma Tirado está trabada por un error de registro; 2, es uno de los que se han complicado y, de no llegarse a acomodar los grupos, hay riesgo de derrota; 3, Mayra Peñuelas ha tenido una intensa campaña cara a cara y la tendencia es muy positiva se espera triunfo; 4, José Menchaca tiene muy buena aceptación en Guasave, donde está lo grueso del voto, no hay problemas aquí; 5, Aarón Rivas ha sido de lo más destacado y con la mayor aceptación en el inicio de campaña, los pronósticos son de una contundente victoria; 6, es el otro Distrito que está en gran riesgo de derrota por lo amplio del mismo y la mayoría de la votación está en Mazatlán, donde el PAN está más fuerte; y 7, Juan Ernesto Millán ha sido de los candidatos con mayor crecimiento, destaca un amplio trabajo y recorridos por tierra.



Empezaron a respirar hondo en el PRI, tiene cinco distritos caminando y creciendo con altas posibilidades de triunfo. Solamente dos están en el radar de riesgo y con panorama adverso.

Por parte del Frente, en el Distrito 1 tienen números positivos, pero deben saber que el gobernador no se dará el lujo de perder su tierra; en el 2, la división del PRI les podría dar el triunfo; 3, las cuentas son positivas con Adolfo Rojo, que representa una de las cartas fuertes y de más experiencia del frente; 4, le apuestan a que Gloria González salga beneficiada con el arrastre del candidato a la alcaldía de Guasave Jesús López, pero está muy complicado; 5, Luis de la Rocha simplemente la tiene imposible, no es conocido y ha sido nula la campaña que ha hecho hasta la fecha, otro dato es que no hizo precampaña; en el 6 se ve muy fuerte Rosario Torres, en la zona de Mazatlán tiene una gran aceptación y las expectativas de triunfo son muy altas; 7, José Vidal Jiménez se espera que tenga una campaña creciente, pero son lejanas las posibilidades de ganar.

La campaña va iniciando, así que es muy posible que haya reajustes y cambios de estrategia, la pelea estará muy fuerte y competida.



Mazatlán. El Tianguis Turístico de Mazatlán romperá varios récords, entre los más destacados son que reunirá a 19 gobernadores, como nunca se había logrado, y superará a Acapulco en citas de negocios. Los números son muy positivos para el turismo sinaloense. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se ha declarado listo para el evento, que será el mejor Tianguis Turístico de la historia, así que muy pendientes.



Economía. En Culiacán también hay muy buenas noticias, con la llegada de la cadena Pizza Hut se tendrá una inversión de 300 millones de pesos, además se van a generar 500 empleos directos y más de 2 mil empleos indirectos. Más que los números, se manda un mensaje de que hay confianza en el municipio para invertir, lo cual genera una importante derrama económica, nos adelantan que se espera un gran crecimiento de esta empresa de alimentos.



Memoria política. “Un hombre de virtuosas palabras no es siempre un hombre virtuoso”, Confucio.