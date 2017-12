PARA TODO HAY PLAN ‘B’, Y ESO LO SABE ARCELIA PRADO

Un plan “b” es el que está tomando la líder sindical de salud, Arcelia Prado, en caso de que el estado no les pague el bono navideño de los 11 mil 500 pesos.La raza de Mocorito está encabritada con el dire de Obras Públicas, Víctor Parra Melesio, porque no ha arreglado la entrada de Mocorito, ya que la carretera tiene unos pozos que dañan los vehículos. No se han puesto las pilas.Luego de que padres de familia tomaran la secundaria Ignacio Ramírez, de El Fuerte, la Sepyc les prometió que moverán a la maestra Julieta Chávez, quien según se incapacita a cada rato. A ver si les cumplen.La alcaldesa Diana Armenta ya le adelantó a sus funcionarios que ni se emocionen porque no habrá bono de fin de año para ellos, lo malo es que es muy probable que los trabajadores tampoco tengan aguinaldo; es más, hasta de pagarles las quincenas atrasadas hay dudas.Los que tienen miedo de que les salga más caro el remedio que la enfermedad son los comerciantes de Rosario, ya que el alcalde Manuel Antonio Pineda les quiere dar apoyos del Red Fosin, esto luego de ser afectados por las obras de rehabilitación de la avenida Luis Donaldo Colosio.