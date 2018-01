PARECE QUE AL PRESI DE CULICHI LE MOLESTABA EL SOL

¿QUÉ ESCONDERÍA? A quien no lograron arrancarle los lentes oscuros fue al alcalde, Jesús Valdés, quien a pesar de no haber tanto Sol durante el festejo de Reyes en la verbena anduvo con puro lente de sol.



A LO QUE SIGUE. Ya han pasado algunos meses de haber terminado los trabajos en la carretera a la salida a Mocorito, en Guamúchil, pero aún le falta algo al dire de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, y es que hay riesgo, pues no han puesto los topes frente al CBTis 45.



SE LE ESTÁN JUNTANDO. ¿Será que el chaca de Seguridad Pública de El Fuerte, Jaime David Silva, ya planeó muy bien la chamba pa’ que no se le salga de control la violencia? Y es que en lo que va de la semana han encontrado en distintos hechos tres asesinados en su municipio. ¡Híjuela!



¿SERÁ? Dice el presidente de la Federación de Comercios, en Sinaloa, Guillermo Romero, que Mazatlán es un destino seguro; habrá que preguntarle a la gente de las colonias, donde ya no aguantan a los ladrones.



SOLTÓ EL CODO. Ahora sí que la senadora Diva Gastélum abusó con los regalitos que envío a las enfermeras del Hospital General en su día. Se sabe que no es suelta, pero de eso a enviar un par de pinzas para el cabello hay buen trecho.