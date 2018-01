PARECE QUE LOS DE LA CFE LE SACAN LA VUELTA

ADELANTADA. Quien al parecer ya anda encampañada es la sindica procuradora de Culiacán, Sandra Lara ya que por la ciudad se han apreciados distintas bardas pintadas con el lema “Vamos a ganar”



QUE NO SEAN GACHOS. La raza de Charay, El Fuerte, aún sigue creyendo en los Reyes Magos, pues hace un llamado al Ayuntamiento para que le echen la mano con el alumbrado público que hace falta, así como ayuda con el drenaje. ¿Los apoyará la alcaldesa Nubia Ramos?



BUROCRACIA. Manuel Escobar, presidente del Patronato de Bomberos en Guasave, dijo que para acceder al 2 por ciento del impuesto predial urbano que se les autorizó en el Congreso Local el año pasado primero tendrán que pasar una certificación que les hará Protección Civil estatal a cada tragahúmo, pues quieren estar seguros de que el recurso público que les aplicarán lo harán valer bien.



ACUERDOS. Los que de plano no se ponen de acuerdo son los de la Secretaría de Turismo y los de la Asociación de Hoteles 3 Islas, quienes ya han movido varias veces la fecha para el Festival de la Luz, dejando ilusionados a los mazatlecos. Esperemos que José Ramón Manguart, presidente de la Asociación de Hoteles, ahora sí dé la fecha definitiva y no deje vestidos y alborotados a los porteños.



RONDINES. La raza de las sindicaturas de Angostura pide al dire de Seguridad, Antonio Martínez, que como es un nuevo año se ponga nuevas pilas y que mande a sus polis a patrullar, para que la raza se sienta más segura.